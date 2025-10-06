Fudbaler Vojvodine Lazar Ranđelović izjavio je da je poziv u reprezentaciju Srbije velika čast i privilegija, kao i da je zahvalan na tome što je prepoznat marljiv trud i rad, ali da je ovo samo podstrek da se u istom ritmu nastavi.

Selektor Dragan Stojković odlučio je da u reprezentaciju Srbije uvrsti i fudbalera Voše Lazara Ranđelovića pred naredne obaveze i utakmice „orlova“.

Reprezentacija Srbije u oktobarskom prozoru najpre dočekuje Albaniju, 11. oktobra u 20:45, a potom i tri dana kasnije u istom terminu gostuje Andori.

– Čast i privilegija je biti u reprezentaciji Srbije i dobiti poziv selektora. Veoma sam srećan što ću biti sa najboljim srpskim fudbalerima i sportistima. Bio sam već jednom deo reprezentacije, ali sigurno da mi je i sada posebno drago što sam sa A timom – istakao je fudbaler Vojvodine.

Ranđelović je dodao da je presrećan što je dobio šansu, ali da je poziv selektora samo potvrda da mora nastaviti sa vrednim radom.

– Daću sve od sebe da pomognem koliko god je u mojoj mogućnosti i koliko god se od mene traži. I kao klub smo dobro krenuli sezonu, pa sam se i ja lako uklopio u sve to. Radim isto kao i pre, čak i malo više nakon povrede. Hvala Bogu da sam zdrav i zato je moj fokus još veći. Šef mi je dao šansu od prvog dana i ja jednostavno moram da to opravdam i da svaku novu šansu zaslužim. Ništa nije gotovo, ovaj poziv je samo potvrda da se nešto radi dobro, ali mora se nastaviti sa tim.

Vojvodina će u reprezentaciji Srbije imati dvojicu predstavnika, pošto je uz Ranđelovića, poziv selektora Stojkovića zaradio i golman Dragan Rosić.

– Mnogo sam srećan i znači mi što neću biti ‘sam’ u reprezentaciji, već je tu i moj saigrač i drugar Rosić. Drago mi je da dolazimo iz istog kluba, znamo koliko je to velika stvar za Vojvodinu. Zahvalni smo na pozivu, ali i klubu što se nalazimo u ovakvoj situaciji. Uradićemo sve da opravdamo ovaj poziv i da predstavimo Vojvodinu u najboljem mogućem svetlu – zaključio je Lazar Ranđelović.