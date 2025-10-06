Uprkos lošim rezultatima na klupi Spartaka iz Moskve, srpski trener Dejan Stanković, prema pisanju ruskih medija, ostaće na klupi crveno-belih.

Ovu vest je kao ekskluzivnu objavio najznačajniji ruski sportski portal "Sport Ekspres".

Dejan Stanković na klupi Spartaka iz Moskve Foto: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia, Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia, Printscreen

U Stankovićevu odbranu, kako kažu Rusi, stao je sportski direktor Spartaka Frensis Kađigao, koji je objasnio čelnicima kluba šta su, po njegovom mišljenju, razlozi poraza u gradskom derbiju od CSKA (2:3).

Dejan Stanković je na klupu Spartaka seo 1. jula 2024. godine i ima ugovor do juna 2027.

