PALA ODLUKA: Poznata sudbina Dejana Stankovića na klupi Spartaka iz Moskve!
Uprkos lošim rezultatima na klupi Spartaka iz Moskve, srpski trener Dejan Stanković, prema pisanju ruskih medija, ostaće na klupi crveno-belih.
Ovu vest je kao ekskluzivnu objavio najznačajniji ruski sportski portal "Sport Ekspres".
Dejan Stanković na klupi Spartaka iz Moskve Foto: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia, Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia, Printscreen
U Stankovićevu odbranu, kako kažu Rusi, stao je sportski direktor Spartaka Frensis Kađigao, koji je objasnio čelnicima kluba šta su, po njegovom mišljenju, razlozi poraza u gradskom derbiju od CSKA (2:3).
Dejan Stanković je na klupu Spartaka seo 1. jula 2024. godine i ima ugovor do juna 2027.
