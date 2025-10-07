Potpuni haos u loži.
Fudbal
OGROMAN SKANDAL TRESE ŠPANSKI FUDBAL - SEVALE PESNICE U LOŽI STADIONA! Izbila je ozbiljna tuča, u makljaži učestvovao i bivši predsednik kluba! VIDEO
Slušaj vest
U utakmici punoj tenzije, Betis je kao gost pobedio Espanjol 2:1 i upisao treću pobedu zaredom. Iako je domaćin imao penal u 13. minutu sudijske nadoknade za izjednačenje, šansu nije iskoristio.
Nervoza se prenela i na tribine – posle utakmice izbila je tuča u jednoj od loža stadiona. U incidentu su učestvovali navijači i službena lica, a snimci su ubrzo preplavili društvene mreže.
Betis - Čelsi Foto: Mateusz Porzucek / imago sportfotodienst / Profimedia, PressFocus / ddp USA / Profimedia, Hollandse Hoogte / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Među onima koji su bili umešani bio je i bivši predsednik Espanjola, Žoan Kole.
Pogledajte taj incident:
Betis sada ima 15 bodova i nalazi se na četvrtom mestu, dok je Espanjol deveti sa 12.
Reaguj
Komentariši