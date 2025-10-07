Slušaj vest

U utakmici punoj tenzije, Betis je kao gost pobedio Espanjol 2:1 i upisao treću pobedu zaredom. Iako je domaćin imao penal u 13. minutu sudijske nadoknade za izjednačenje, šansu nije iskoristio.

Nervoza se prenela i na tribine – posle utakmice izbila je tuča u jednoj od loža stadiona. U incidentu su učestvovali navijači i službena lica, a snimci su ubrzo preplavili društvene mreže.

Među onima koji su bili umešani bio je i bivši predsednik Espanjola, Žoan Kole.

Pogledajte taj incident:

Betis sada ima 15 bodova i nalazi se na četvrtom mestu, dok je Espanjol deveti sa 12.

