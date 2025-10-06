Slušaj vest

Sa 16 godina je debitovao za prvi tim slavnog kluba Austria Wien (Austrija Beč). Bio je jedan od najtalentovanijih fudbalera svoje generacije. A onda je usledila povreda koja je prekinula obećavajuću blistavu karijeru. Danas je Aleksandar Jovanović (31) trener mlađih kategorija u klubu u kojem je i sam ponikao. I stvara nove zvezde svetskog fudbala.

Ovaj rođeni Bečlija je osim izvanrednih partija koje je pružao u klupskom dresu, na istom nivou igrao i u omladinskim selekcijama reprezentacije Austrije, u kojima je stasavao rame uz rame sa fudbalerima poput Filipa Mvenea, koji danas predvode seniorski nacionalni tim.

Aleksandar Jovanović, trener mlađih kategorija u klubu Austria Wien Foto: Privatna arhiva

Jovanović je tokom sezone 2012/13 nastupao i za drugi tim Volfsburga u Nemačkoj, kaleći se za velike izazove u jednoj od najjačih evropskih liga. Ali, morao je da prekine sa profesionalnim fudbalom. Ipak ostao mu je posvećen. Kao profesor sporta i stručnjak za zdravu ishranu mladima u klubu Austrija Beč prenosi vrednosti koje krase velike igrače - disciplinu, timski duh i zdrav način života.



Aleksandar ne krije da bi jednog dana voleo da svoje znanje i iskustvo prenese i u Srbiju:

- Mladi zaslužuju istu šansu kakvu imaju fudbaleri u Austriji!