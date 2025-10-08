Slušaj vest

Fudbaleri Srbije dočekaće Albaniju u subotu u Leskovcu u sklopu kvalifikacija za Mundijal 2026.

1/8 Vidi galeriju Trening fudbalske reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Kako se bliži utakmica koja može da odluči o drugom mestu u grupi K koje vodi u baraž, tako iz Albanije stiže sve više provokacija.

Jasno je da će Albanci učiniti sve na terenu kako bi izazvali haos, kao što je to bilo 2014. godine u Beogradu, čime bi nadoknadili manjak kvaliteta na travnatom tepihu.

Međutim, sve je više najava da se i na tribinama sprema provokacija od strane gostujućih navijača. Kao što je to bilo u prvom meču u Tirani, kada su igrači Srbije gađani raznim predmetima.

Posle navijača Albanije, koji su Leskovac opisali kao "drevni albanski grad", sada se oglasila poznata rijaliti zvezda Đulijana Nura. Iako je navijačima Albanije zabranjen ulaz na utakmicu, ona je javno najavila da stiže u Leskovac.

Nura je u gostujući na jednoj televiziji u Prištini dala obećanje da će ući na utakmicu, i to sa zastavom zločinačke OVK.

Nura je u emisiji "Favorit" rekla da je nabavila ulaznicu za utakmicu.

"Imam finski pasoš", rekla je ona.

Ostaje da se vidi da li Nura samo sebi diže rejting, poput rijaliti zvezda u okruženju, ili zaista namerava da razvije zastavu terorista u Leskovcu.