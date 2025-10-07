DA LI ĆE FUDBAL VIŠE IKAD BITI ISTI? Impresivna izložba u muzeju FIFA o tome kako inovacije unapređuju fudbal
Razvijena u saradnji sa Timom za inovacije FIFA i drugim odeljenjima FIFA, izložba vodi posetioce iza kulisa ovog sporta. Od kabine za prenos do ekrana za video pomoćnik sudije (VAR), od brzih kamera do nosivih senzora, "Inovacije u akciji" prikazuju kako tehnologija radi ruku pod ruku sa igračima, sudijama i navijačima kako bi se ojačala veština, poboljšala pravednost i obogatila iskustva, bez zamene emocija i ljudskog suda u srcu fudbala.
- Ono što ovu izložbu čini zaista posebnom jeste to što posetiocima možemo pružiti nikada ranije viđen pogled iza kulisa koji im omogućava da zakorače u fudbalske inovacije, dožive ih iz prve ruke, a ne samo da čitaju o njima. Nudimo uvid u tehnologije i alate koje navijači obično ne mogu da iskuse izbliza, a istovremeno pokazujemo kako su se inovacije razvijale tokom skoro 100 godina istorije Svetskog prvenstva u fudbalu - - kaže Marko Facone, generalni direktor Muzeja FIFA.
Organizovana oko pet tematskih oblasti - Emitovanje i mediji, Inteligentni podaci, Suđenje i fer-plej, Organizacija igre i Laboratorija za inovacije - izložba spaja retke predmete sa impresivnim, praktičnim iskustvima. Posetioci mogu da prate putovanje fudbala na ekranu od statičnih crno-belih kamera sa Svetskog prvenstva u fudbalu iz 1954. godine do ultra usporenih 4K snimaka nedavnih epizoda ovog globalnog spektakla, da se stave u sudijske cipele u prostoru za sudijski pogled i da istraže kako procesi testiranja terena obezbeđuju savršenu scenu za najbolje igrače na svetu.
Među najzanimljivijim delovima izložbe je FIFA Player aplikacija, gde posetioci mogu da istraže ličnu statistiku učinka Kola Palmera sa Čelsijem od finala Svetskog klupskog prvenstva u fudbalu 2025. godine, pokazujući kako se podaci dele direktno sa igračima kako bi im pomogli da razumeju i poboljšaju svoju igru. Takođe je predstavljena flašica za vodu golmanke Kanade Kajlen Šeridan sa Svetskog prvenstva u fudbalu za žene 2023. godine, koja je obeležena statistikom penala, pokazujući kako informacije služe kao praktičan alat u odlučujućim trenucima. Još jedan izuzetak je kamera na telu koju nosi sudija na Svetskom klupskom prvenstvu 2025. godine — prvi put da su ove kamere testirane na FIFA turniru - nudeći potpuno novu perspektivu suđenja.
Izložba podstiče posetioce da preuzmu različite uloge na terenu i van njega u kojima interaguju sa tehnologijom, bilo da se radi o testiranju njihovih veština donošenja odluka kao sudije, delovanju kao operatera tehnologije na gol-liniji kako bi se osigurala tačnost sistema ili preuzimanju odgovornosti direktora prenosa zaduženog za upravljanje pritiskom sečenja uživo snimaka. Ambiciozni fudbalski analitičari mogu pratiti kretanje igrača u „realnom vremenu“, dok se inovatori u usponu podstiču da predlože svoje ideje za budućnost igre u Laboratoriji za inovacije. Ovi interaktivni elementi osiguravaju da iskustvo nije samo informativno već i duboko privlačno za navijače svih uzrasta.
Izložba je otvarena za javnost 1. oktobra 2025. godine, i traje do 31. marta 2026. godine u Muzeju FIFA u Cirihu. Ulaz na izložbu je uključen u redovnu muzejsku kartu.
