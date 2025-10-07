Slušaj vest

Razvijena u saradnji sa Timom za inovacije FIFA i drugim odeljenjima FIFA, izložba vodi posetioce iza kulisa ovog sporta. Od kabine za prenos do ekrana za video pomoćnik sudije (VAR), od brzih kamera do nosivih senzora, "Inovacije u akciji" prikazuju kako tehnologija radi ruku pod ruku sa igračima, sudijama i navijačima kako bi se ojačala veština, poboljšala pravednost i obogatila iskustva, bez zamene emocija i ljudskog suda u srcu fudbala.

- Ono što ovu izložbu čini zaista posebnom jeste to što posetiocima možemo pružiti nikada ranije viđen pogled iza kulisa koji im omogućava da zakorače u fudbalske inovacije, dožive ih iz prve ruke, a ne samo da čitaju o njima. Nudimo uvid u tehnologije i alate koje navijači obično ne mogu da iskuse izbliza, a istovremeno pokazujemo kako su se inovacije razvijale tokom skoro 100 godina istorije Svetskog prvenstva u fudbalu - - kaže Marko Facone, generalni direktor Muzeja FIFA.

DA LI ĆE FUDBAL VIŠE IKAD BITI ISTI? Direktor muzeja FIFA Marko Facone Izvor: FIFA Museum

Organizovana oko pet tematskih oblasti - Emitovanje i mediji, Inteligentni podaci, Suđenje i fer-plej, Organizacija igre i Laboratorija za inovacije - izložba spaja retke predmete sa impresivnim, praktičnim iskustvima. Posetioci mogu da prate putovanje fudbala na ekranu od statičnih crno-belih kamera sa Svetskog prvenstva u fudbalu iz 1954. godine do ultra usporenih 4K snimaka nedavnih epizoda ovog globalnog spektakla, da se stave u sudijske cipele u prostoru za sudijski pogled i da istraže kako procesi testiranja terena obezbeđuju savršenu scenu za najbolje igrače na svetu.

DA LI ĆE FUDBAL VIŠE IKAD BITI ISTI? Impresivna izložba u muzeju FIFA o tome kako inovacije unapređuju fudbal Izvor: FIFA Museum

Među najzanimljivijim delovima izložbe je FIFA Player aplikacija, gde posetioci mogu da istraže ličnu statistiku učinka Kola Palmera sa Čelsijem od finala Svetskog klupskog prvenstva u fudbalu 2025. godine, pokazujući kako se podaci dele direktno sa igračima kako bi im pomogli da razumeju i poboljšaju svoju igru. Takođe je predstavljena flašica za vodu golmanke Kanade Kajlen Šeridan sa Svetskog prvenstva u fudbalu za žene 2023. godine, koja je obeležena statistikom penala, pokazujući kako informacije služe kao praktičan alat u odlučujućim trenucima. Još jedan izuzetak je kamera na telu koju nosi sudija na Svetskom klupskom prvenstvu 2025. godine — prvi put da su ove kamere testirane na FIFA turniru - nudeći potpuno novu perspektivu suđenja.

Foto: FIFA Museum

Izložba podstiče posetioce da preuzmu različite uloge na terenu i van njega u kojima interaguju sa tehnologijom, bilo da se radi o testiranju njihovih veština donošenja odluka kao sudije, delovanju kao operatera tehnologije na gol-liniji kako bi se osigurala tačnost sistema ili preuzimanju odgovornosti direktora prenosa zaduženog za upravljanje pritiskom sečenja uživo snimaka. Ambiciozni fudbalski analitičari mogu pratiti kretanje igrača u „realnom vremenu“, dok se inovatori u usponu podstiču da predlože svoje ideje za budućnost igre u Laboratoriji za inovacije. Ovi interaktivni elementi osiguravaju da iskustvo nije samo informativno već i duboko privlačno za navijače svih uzrasta.

Izložba je otvarena za javnost 1. oktobra 2025. godine, i traje do 31. marta 2026. godine u Muzeju FIFA u Cirihu. Ulaz na izložbu je uključen u redovnu muzejsku kartu.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: