Situacija nije dobra, ali ide na bolje uprkos problemima koji se i dalje pojavljuju.

Gostujući u emisiji "Agape" Predrag Mijatović je pričao o raznim temama, a jedna od njih vezana je za planove u budućnosti.

Podsetimo, Mijatović je krajem 2024. godine stigao u Partizan najpre kao član privremene uprave, a onda je, u junu ove godine, izabran za potpredsednika na izbornoj sednici.

Predrag Mijatović Foto: Starsport, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

"Bila je to moja obaveza, Partizan je meni dao konotaciju, napravio je od mene fudbalera predodređenog za velike stvari. Ako je Budućnost bila srednja škola, Partizan je fakultet. Emotivno, Partizanovac sam. Znao sam da je teško, prelomio sam da je sada momenat. Uvek se ljudi pitaju kada je momenat, ne da se nisam pokajao, nego mi je toliko drago što sam tu", rekao je Mijatović i dodao:

"Ja se smiriti neću dok Partizan ne bude igrao u Ligi šampiona. Da nas je neko birao bolje nas ne bi izabrao", poručio je čuveni as.

