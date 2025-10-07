Slušaj vest

Iznenađujuća, ali lepa vest dolazi iz Pančeva. Član Superlige Železničar prodao je mladog fudbalera Jovana Milosavljevića u švedski Malme za 2.200.000 evra!

Jovan Milosavljević, član srpske nacionalne selekcije U-19, potpisao je ugovor sa Malmeom na pet godina, ali će do fudbalske polusezone 2025/26 ostati u pančevakom Železničaru.

Jovan Milosavljević posle potpisa ugovora sa Malmeom Foto: Privatna arhiva

Prelazak u FK Malme predstavlja najveći transfer u istoriji kluba iz Švedske, u iznosu od 2,2 miliona evra, uz procente od dalje prodaje. Prethodni rekord postavio je leta 2024. reprezentativac Crne Gore Sead Hakšabanović kad je januara 2024. stigao iz Seltika za okruglo 2.000.000 evra.

Jovan Milosavljević, rođen 8. februara 2007, posle staža u mlađim kategorijama Bordarca, stigao je u Železničar u zimu 2024. Posle potpisivanja je rekao:

– Malo je reći da sam presrećan! Sve što mi se dešava od dolaska u Železničar je ostvarenje mog sna! Svestan sam da su pre svega moje dobre partije u Superligi, poziv za nacionalnu selekciju, ali i kompletan menadžment razlog zbog kojeg sam sada ovde gde jesam. Drago mi je da ću ostati u Železničaru do kraja polusezone i da ću mojim saigračima pomoći da budemo na što višem mestu na tabeli. Zahvaljujem se i njima, kao i kompletnom stručnom štabu i UO FK Železničar na podršci i poverenju!

Jovan Milosavljević posle potpisa ugovora sa Malmeom Foto: Privatna arhiva

Zadovoljstvo najvećim transferom u istoriji švedskog kluba, ali i FK Železničar, iskazao je i generalni direktor Bojan Šaranov:

– Za nas koji smo u klubu, sam transfer nije iznenađenje, jer mesecima unazad radimo na izgradnji naših igrača, kroz nacionalno prvenstvo, ali i kroz lični napredak u vođenju karijera. Ponosni smo što je njegov potpis upravo najveći u istoriji kluba, gde ga medijski porede sa Paulom Larsonom, koji je najveća prodaja u istoriji Malmea, gde je kasnije prešao u Ajntraht za 13,5 miliona evra. Moram napomenuti da smo imali i daleko unosnije ponude za Jovana, ali nama kao klubu akcenat je na razvoju i spremi igrača u sredini gde će fudbalski napredovati, a ne na čistoj finansijskoj koristi. Za nas je svaki igrač na prvom mestu i to je naša vizija.

Jovan Milosavljević, u dresu Železničara protiv Spartaka Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Jovan Milosavljević se po povratku u Beograd priključio nacionalnoj selekciji Srbije U-19 i stručnom štabu Gordana Petrića. FK Malme, najtrofejniji klub Skandinavije, povremeni učesnik Lige šampiona i evropskih takmičenja, te finalista iz 1979. godine, proslavljen je i kao klub koji je Zlatana Ibrahimovića prodao u Ajaks.

Za Malme od Srba ranije su igrali Milan Simeunović i Miljan Mutavdžić, a u novije doba Nikola Đurđić i Veljko Birmančević. Ovog leta u Malme je stigao defanzivac Andrej Đurić, kojeg je Malme Crvenoj zvezdi platio 1.500.000 evra.