Jedan od najboljih napadača svih vremena, proslavljeni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović, uživa u igračkoj penziji.

Iako je pre dve godine završio svoju blistavu karijeru, popularnost harizmatičnog asa ne jenjava. Na Instagramu ima više od 63 miliona pratilaca i njegove objave i dalje izazivaju neviđenu pažnju.

Najnovija je oduševila fanove, posebno one sa naših prostora.

Naime, Zlatan je podelio snima na kom polugo pravi roštilj dok u pozadini "grmi" čuveni hit Lepe Brene "Luda za tobom".

Ova scena izazvala je brojne reakcije i oduševljenje među pratiocima sa naših prostora.

"Zlatan je otišao sa Balkana, ali Balkan živi u njemu" jedan je od brojnih komentara koji su osvanuli ispod objavi slavnog fudbalera.

Podsetimo, Zlatan je nedavno proslavio svoj 44. rođendan, pa je častio sebe luksuznim automobilom vrednim oko četiri miliona evra.

Kurir sport