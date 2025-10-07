Jedan od najboljih napadača svih vremena, proslavljeni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović, uživa u igračkoj penziji.

Iako je pre dve godine završio svoju blistavu karijeru, popularnost harizmatičnog asa ne jenjava. Na Instagramu ima više od 63 miliona pratilaca i njegove objave i dalje izazivaju neviđenu pažnju.

Najnovija je oduševila fanove, posebno one sa naših prostora.

Naime, Zlatan je podelio snima na kom polugo pravi roštilj dok u pozadini "grmi" čuveni hit Lepe Brene "Luda za tobom".

Ova scena izazvala je brojne reakcije i oduševljenje među pratiocima sa naših prostora.

"Zlatan je otišao sa Balkana, ali Balkan živi u njemu" jedan je od brojnih komentara koji su osvanuli ispod objavi slavnog fudbalera.

Podsetimo, Zlatan je nedavno proslavio svoj 44. rođendan, pa je častio sebe luksuznim automobilom vrednim oko četiri miliona evra.

Kurir sport

Ne propustiteFudbalMALME ZA MLADOG SRBINA PLATIO 2,2 MILIONA EVRA: Istorijski transfer člana Superlige! Da im pozavide i "večiti rivali"
Jovan Milosavljević prilikom potpisa ugovora sa Malmeom
FudbalMIJATOVIĆ OTKRIO ŠTA ŽELI DA URADI SA PARTIZANOM: Neću se smiriti dok se to ne desi...
Mijatović ima ozbiljne planove za Partizan
FudbalDA LI ĆE FUDBAL VIŠE IKAD BITI ISTI? Impresivna izložba u muzeju FIFA o tome kako inovacije unapređuju fudbal
1.jpg
FudbalORLOVI NA OKUPU: Srbija odradila prvi trening za duele protiv Albanije i Andore
FSS TRENING_06.JPG

Ibrahimović na bazenu Izvor: Drustvene mreže