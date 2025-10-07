Hari Kejn, fudbaler Bajerna iz Minhena, na kraju sezone mogao bi da promeni klub.

Reprezentativac Engleske i napadač Bajerna Hari Kejn (32) ima ugovor sa klubom iz Minhena do 2027. godine, međutim dobio je ponudu koju je teško odbiti.

Hari Kejn slavi gol u dresu Bajerna Foto: ANNA SZILAGYI/EPA

Naime, Al Hilal iz Saudijske Arabije ponudio je Hariju Kejnu ugovor na tri godine i godišnju platu od ravno 100.000.000 evra! To znači, da bi Englez za tri godine u Rijadu mogao da zaradi neverovatnih 300.000.000 evra. U dosadašnjem delu sezone, Kejn briljira u dresu nemačke ekipe, pa je postigao čak 11 prvenstvenih pogodaka.

Trenutno, Hari Kejn u Bajernu ima godišnja primanja u visini od 25 miliona evra po sezini. To znači, da bi mu Arapi dali četiri puta veća primanja, od onih koje sada ima u Minhenu. Uprava najuspešnijeg nemačkog kluba Harija Kejna je dovela 2023. iz Totenhema za 95.000.000 evra, a on se u prethodne dve sezone izuzetno isplatio Bajernu, što marketinški, što rezultatima na terenu.

Tridesetdvogodišnjak rođen u Londonu nastavlja da obara rekorde, a njegove golgeterske veštine pokazuju da je najbrži čovek koji je ikada dostigao 100 golova za klub, u pet najboljih evropskih liga. Hari Kejn dao je 100 golova za Bajern u samo 104 utakmice, nadmašivši prethodni rekord Erlinga Halanda i Kristijana Ronalda od 105 mečeva.

Kako navode pojedini mediji iz Saudijske Arabije, Al Hilal je spreman da ponudi Kejnu čak dva miliona evra sedmično. Takve brojke u ovoj bogatoj zemlji nisu nepoznanica, s obzirom da Kristijano Ronaldo u Al Nasru zarađuje više od 570 miliona evra za dve godine, odnosno 680.000 evra dnevno.

Al Hilal je još 2023. godine pokušao da dovede engleskog napadača koji je tada odbio ponudu, jer mu je prioritet bio nastavak karijere u takmičarskom okruženju i osvajanje trofeja. Odluka Kejna se pokazala ispravnom, jer je prošle sezone osvojio Bundesligu, a ovog leta i nemački Superkup.

Ali, ovakva ponuda se teško odbija. Hari Kejn je pred ozbiljnom dilemom, jer je u zrelim igračkim godinama, ima ih 32, ali i konstantnoj fizičkoj formi i mentalnoj snazi. Opet, Kejna mami sportski motiv iz Premijer lige, da obori rekord Alana Širera po broju golova u elitnom takmičenju. Naime, Hari Kejn dosad je u Premijer ligi dao 213 golova, 47 manje od Širerovog dugogodišnjeg rekorda od 260. Kejn je srećan u Minhenu, gde živi sa suprugom Kejt i njihovo četvoro dece.

Bajern je očigledno spreman za ovakav scenario, jer su prošle nedelje nemački mediji brujali o tome da bi kao zamena za Karija Kejna u Minhen mogao da dođe Dušan Vlahović. Kao što je poznato, Srbinu na leto ističe ugovor sa Juventusom i biće slobodan na tržištu. Po svim parametrima, Vlahović se uklapa u ono što Bajern traži, a za Bavarce nije problem da mu omoguće godišnju platu od 12 miliona evra, koliko je imao u poslednjoj godini ugovora sa klubom iz Torina.