Edon Žegrova se unosi u lice Igoru Tudoru posle utakmice Juventusa i Dortmunda

Juventus je u velikoj krizi rezultata, a tome očigledno pogoduje i loša klupska politika, posebno poslednji prelazni rok.

Letos je Juventus doveo nekoliko fudbalera, kao što su Džonatan Dejvis, Luis Openda, Fransisko Konseisao, Niko Gonzales i drugi. Niko od njih nije pokazao kvalitet i doneo boljitak Staroj dami.

Edon Žegrova fudbaler Juventusa Foto: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jedan od onih koji pati u Juventusu jeste Edon Žegrova, Albanac koji je stigao u Torino iz Lila za 15.500.000 evra. Od početka sezone odigrao je samo tri utakmice za Juventus i upisao svega 36 minuta.

Kako pišu italijanski mediji, Igor Tudor ne vidi kvalitet u Edonu Žegrovi, koji igra na mestu desnog krila. Nedavno je otkrio da iz taktičkih razloga nije Albanca uvodio u igru protiv Viljareala i Milana. Njih dvojica imali su i mali verbalni sukob posle meča Lige šampiona između Juventusa i Dortmunda, kada je Žegrova proveo svega tri minuta na terenu.

- Odluke se donose za dobrobit tima. Bez imena, bez osuđivanja, pažljivo pratim svakoga i u igru stavljam najjačeg igrača, dok prilikom izmena razmišljam o onome ko će doneti rezultat - objasnio je Igor Tudor.

Edon Žegrova i Igor Tudor se raspravljaju posle utakmice Foto: Marco Canoniero / Alamy / Profimedia

Edon Žegrova rođen je Nemačkoj u gradu Herfordu pre 26 godina, a igra za reprezentaciju iz nasilno i protivustavno otcepljenje srpske pokrajine Kosovo i Metohija. Poseduje nemački i albanski pasoš. Baš zbog albanskog pasoša, koji je dobio u avgustu ove godine u Italiji ne igra kao stranac.

Njegovi roditelji su poreklom iz sela Velika Dobranja kod Lipljana. Živi u Prištini od 1999. godine, gde je i počeo fudbalsku karijeru igrajući za Flajmurtari i Prištinu. Od 2015. bio je član belgijskog Genka, iz kojeg je prvo prešao u Bazel, a onda u Lil.