Nekadašnji reprezentativac Srbije je imao intervju za "Skaj sport", a između ostalog, jedna od tema bila je o Vlahoviću.

"Nikada nisam igrao sa njim jer sam napustio reprezentaciju pre sedam, osam godina, ali svi kažu da je on najbolji srpski fudbaler u ovom trenutku. Fudbal u Srbiji je sada drugačiji u odnosu na period od pre 10, 15 godina, kada smo generalno bili na višem nivou", rekao je Nemanja Matić.

Otkrio je iskusni fudbaler Sasuola šta zamera mlađim fudbalerima.

"Nove generacije previše igraju "Plejstejšn", toliko je stvari izvan fudbala poput društvenih mreža, aktivnosti sa navijačima, previše stvari koje odvlače pažnju. Teže je pomoći mladima, svi bi da oponašaju Ronalda i Mesija", poručio je tridesetsedmogodišnjak.

1/9 Vidi galeriju Dušan Vlahović na utakmici protiv Borusije Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Chris Ricco / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Nakon odlaska iz Mančester junajteda Matić je u sezoni 2022/23 igrao za Romu. Istakao je da nije osetio dovoljno poštovanja od strane ljudi iz kluba.

"Ako mene pitate, igrao sam dobro. Ali u januaru mi niko ništa nije rekao o produžetku. U februaru sam ja kontaktirao njih i rečeno mi je da će mi ako odigram više od 50% utakmica ugovor automatski biti produžen. To nije bilo ono što mi je obećano na leto. Imao sam osećaj kao da sam konstantno na probi. Zato sam u februaru rekao klubu da ću dati sve od sebe do kraja sezone kako bih odveo Romu što je dalje moguće", otkrio je Nemanja Matić.

Bonus video: