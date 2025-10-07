Haos ispred stadiona Partizana napravili su navijači ovog utorka.
Fudbal
TUČA NAVIJAČA ISPRED STADIONA PARTIZANA: Sevale baklje i pesnice na sve strane!
Veliki broj maskiranih huligana sukobio se u Humskoj ulici, a tom pilikom su korišćena i pirotehnička sredstva.
Navijači su se gađali bakljama i nemilosrdno tukli pesnicama...
Kako prenosi 192_rs sukob je nastao između navijača Crvene zvezde i Partizana, a om prilikom oštećen je i butik na stadionu.
Ima više povređenih lica.
