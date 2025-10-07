Veliki broj maskiranih huligana sukobio se u Humskoj ulici, a tom pilikom su korišćena i pirotehnička sredstva. 

Navijači su se gađali bakljama i nemilosrdno tukli pesnicama...

Kako prenosi 192_rs sukob je nastao između navijača Crvene zvezde i Partizana, a om prilikom oštećen je i butik na stadionu.

Ima više povređenih lica.

Dijego Simeone tuča Izvor: Arena 1 Premium