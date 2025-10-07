Edin Džeko je na društvenim mrežama izrazio tugu zbog smrti jednog od najpopularnijih pevača u regionu.

"Otišao je čovek čiji je glas bio deo naših života. Halide, hvala ti za sve emocije, za pesme uz koje smo rasli, voleli i tugovali. Tvoj glas će zauvek ostati deo naše duše. Počivaj u miru legendo, a porodici sabur", napisao je Džeko na Fejsbuku.

Edin Džeko se oprostio od Halida Bešlića
Edin Džeko se oprostio od Halida Bešlića Foto: Facebook

Podsetimo, legendarni pevač narodne muzike Halid Bešlić preminuo je u 72. godini nakon duge bolesti

On je već neko vreme bio u Kliničkom centru u Sarajevu zbog zdravstvenih problema s kojima nije uspeo da se izbori. Osetio je zdravstvene probleme tokom koncerta u Banjaluci nakon čega je hospitalizovan. Tokom prošlog meseca je prebačen na odeljenje onkologije.

Umro Halid Bešlić Foto: Kurir / Dragana Udovičić, Pritnsceen /instagram, Dragana Udovicic/News1

edin-dzeko.jpg
Edin Džeko
12638373.jpg
profimedia-0959382066.jpg

