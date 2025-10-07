Bosanski fudbaler Edin Džeko se potesnim rečima oprostio od Halida Bešlića.
Fudbal
"TVOJ GLAS ĆE ZAUVEK OSTATI DEO NAŠE DUŠE..." Edin Džeko se dirljivim rečima oprostio od Halida Bešlića
Edin Džeko je na društvenim mrežama izrazio tugu zbog smrti jednog od najpopularnijih pevača u regionu.
"Otišao je čovek čiji je glas bio deo naših života. Halide, hvala ti za sve emocije, za pesme uz koje smo rasli, voleli i tugovali. Tvoj glas će zauvek ostati deo naše duše. Počivaj u miru legendo, a porodici sabur", napisao je Džeko na Fejsbuku.
Edin Džeko se oprostio od Halida Bešlića Foto: Facebook
Podsetimo, legendarni pevač narodne muzike Halid Bešlić preminuo je u 72. godini nakon duge bolesti.
On je već neko vreme bio u Kliničkom centru u Sarajevu zbog zdravstvenih problema s kojima nije uspeo da se izbori. Osetio je zdravstvene probleme tokom koncerta u Banjaluci nakon čega je hospitalizovan. Tokom prošlog meseca je prebačen na odeljenje onkologije.
Umro Halid Bešlić Foto: Kurir / Dragana Udovičić, Pritnsceen /instagram, Dragana Udovicic/News1
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši