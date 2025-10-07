"Došlo je vreme da zatvorim zaista značajno poglavlje u mom životu. Odulučio sam da završim profesionalnu karijeru na kraju godine. Ovo objavljujem uz osećanje ispunjenosti i radosti jer sam uveren da sam dao sve od sebe i vreme je da otvorim novo poglavlje", rekao je 36-godišnji španski fudbaler u video snimku objavljenom na Instagramu.

Levi bek, koji je došao u Inter na leto 2023. godine, produžio je u maju ugovor sa klubom do 2027. godine, ali neće ostati do kraja zbog odluke o povlačenju koju je doneo iz porodičnih razloga, rekao je izvor Frans presa blizak fudbaleru.

Još jedan fudbaler Intera Serhio Buskec je pre dve nedelje objavio da će na kraju godine završiti karijeru. Takođe, u Interu su i njihovi nekadašnji saigrači iz Barselone Lionel Mesi i Luis Suares.

Majami je trenutno treći u Istočnoj konferenciji i plasirao se u plej-of u MLS koji počinje krajem oktobra i završiće se finalom 6. decembra.

"Fudbal je bio i uvek će biti suštinski deo mog života. Hvala ti, fudbale. Hvala na svemu", dodao je Alba.

Alba je tokom karijere osvojio 22 trofeja, igrao je za Korneliju, Valensiju B, Himnastik, a proslavio se igrajući za Barselonu od 2012. do 2023. godine, kada je osvojio Ligu šampiona i šest titula u Primeri.

Igrao je za mlade selekcije Španije, a za seniorski tim je od 2011. do 2023. godine odigrao 93 utakmice, postigao devet golova i osvojio Evropsko prvenstvo i Ligu nacija. Takođe, za reprezentaciju Katalonije odigrao je pet utakmica.

Za klub iz Majamija do sada je odigrao 95 utakmica, postigao 14 golova i osvojio dva trofeja.