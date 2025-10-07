Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije u subotu od 20.45 dočekuje selekciju Albanije u važnom kvalifikacionom meču za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Uvrstio je Silvinjo na spisak rovite Adriana Ismajlija i Adriona Pajazitija, ali posle dodatnih pregleda, odlučeno je da njih dvojica neće biti od pomoći za narednu akciju.

Dragan Stojković Piksi Foto: Dusan Milenkovic/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, STARSPORT ©/STARSPORT ©

To je nateralo selektora Albanije da u nacionalni tim pozove Nazmija Gripšija, ofanzivca Astane.

On će se ekipi pridružiti u sredu i biće na raspolaganju za duele sa Srbijom, te posle i za prijateljski meč protiv Jordana.

Podsrtimo, u prvom meču odigranom u Tirani, Albanija i Srbija su odigrali bez golova.

Screenshot 2025-10-07 195608.jpg
Đordi Alba
SERBIA-JAPAN_56.JPG
Valentin Vašero

