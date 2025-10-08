Slušaj vest

Na današnji dan rođen je Zvonimir Boban, nekadašnju jugoslovenski i hrvatski fudbaler, koji je u epicentar svetske javnosti došao kada je nasrnuo na policajca tokom nereda na "Maksimiru" 1990. godine.

Boban je počeo karijeru u Dinamu iz Zagreba. Poznat je i po tome što je na čuvenoj utakmici protiv Crvene zvezde dana 13. maja 1990. godine napao policajca, što ga je koštalo neigranja na Svetskom prvenstvu 1990. u Italiji.

FK Milan ga je kupio 1991, i odmah je otišao na pozajmicu u Bari. Posle jedne sezone vraća se u Milan i beleži značajne uspehe sa ovom ekipom. Pomogao je pri osvajanju Lige šampiona 1994, i drugog mesta 1995. godine. Osvojio je četiri šampionske titule.

Godine 2001. pozajmljen je Selti iz Viga, gde je odigrao svega četiri utakmice. Nezadovoljan što je na klupi povukao se iz fudbala oktobra 2001. godine, ranije nego što je to nameravao da uradi.

1/13 Vidi galeriju Zvonimir Boban Foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia, VINCENT AMALVY / AFP / Profimedia, Pedro UGARTE / AFP / Profimedia

Zanimljivo je i to da nije prošao zahteve Hajdukovih skauta! Nije im kao igrač puno obećavao i „imao je pretanke noge“.

Boban je bio jedan od ključnih igrača kada je Jugoslavija osvojila Svetsko prvenstvo za mlade 1987. godine u Čileu. Za seniorsku reprezentaciju Jugoslavije odigrao je osam mečeva i postigao jedan gol. Za Hrvatsku je debitovao 1990. godine na utakmici protiv Rumunije, a poslednju utakmicu je odigrao protiv Francuske 1999. godine.

Teška borba za potomstvo

Kao i uvek, najveću snagu crpeo je iz porodice, a njegova životna priča je prosto neverovatna. Svoju suprugu Leonardu upoznao je u butiku u kojem je radila. Ona je tada bila manekenka u usponu, a on perspektivan fudbaler. Nekoliko dana je dolazio u butik pod izgovorm da želi da kupi sako sve dok konačno nije skupio hrabrost i pozove je na sastanak.

Venčali su se u Milanu 1993. godine, a godinu dana kasnije sklopili su građanski brak u Zagrebu. Suprotno očekivanjima, par nije odmah blagoslovio svoj brak detetom. Posle četiri godine bračnog života odlučili su se za usvajanje devojčice Marije.

Zvonimir Boban Foto: Damir SENCAR / AFP / Profimedia

Iako su se i dalje nadali biološkom detetu, par nije posustajao u nameri da proširi svoju porodicu pa su se pet godina kasnije odlučili na usvajanje dečaka Gabrijela.

Kad se Boban oprostio od profesionalne karijere, više se posvetio porodici. Mnogi su uporno nagoveštavali njihov razvod, ali se to nije dogodilo. Glasine o rastanku su demantovali 2007. godine kada su odlučili da usvoje blizance, devojčicu Martu i dečaka Rafaela.

Posle 15 godina teške borbe za potomstvo, bezbroj hormonskih terapjia, Leonarda je ostala trudna, i u 40-oj godini rodila devojčicu kojoj su roditelji već odavno smislili ime - Ruža.

Udario policajca

Okršaj navijača Dinama i Crvene zvezde u Zagrebu, smatraju mnogi, predstavljali su najavu kasnijeg rata i raspada SFR Jugoslavije, a Zvonimir Boban se našao u centru pažnje jer je kao fudbaler udario policajca.

Dinamo i Crvena zvezda 13. maja 1990. su trebali da odigraju utakmicu koja nije imala rezultatsku važnost jer su crveno-beli ranije obezbedili titulu prvaka Jugoslavije.

Utakmica je od početka "mirisala" na prekid. U Hrvatskoj su desetak dana pre toga održani prvi višestranački izbori na kojima je pobedio HDZ s Franjom Tuđmanom, a navijači Dinama okupljeni u navijačkoj grupi "Bed blu bojsi" najavljivali su da će prekinuti utakmicu.

U jednom momentu navijači Dinama provalili su na teren i krenuli prema Delijama. Tek tada se uključila policija i počeo je obračun u kom je tada golobradi fudbaler Zagrepčana Zvonimir Boban, na centru, uzeo zalet, skočio i udario, policajca. Bio je to udarac koji je u svetu odjeknuo više nego i jedan Bobanov volej.

Nema kajanja

U jednom intervjuu koji je svojevremeno dao za hrvatske medije Boban je priznao da se ne kaje zbog svog gesta i da bi ponovo učinio istu stvar.

"Nisam bio samo ja, mnogi ljudi bili su sa mnom u tom istoriijskom trenutku za Hrvatsku. Bio sam jedan od tri ili pet hiljada mladih ljudi koji su činili isto. Ali ja sam bio 'desetka', zvezda, kapiten Dinama iz Zagreba. Nisam učinio ništa više nego drugi. Bila je to narodna pobuna nakon što smo živeli u teškom režimu, paklu. Bila je to želja za slobodom. Da li bih ponovo učinio isto? Uvek!"

U januaru 2011. godine ovaj incident je izabran od strane CNN-a kao jedna od pet utakmica koje su promenile svet.

Kurir sport