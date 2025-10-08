Slušaj vest

Rukovodstvo FK Partizan imalo je želju da proteklog leta u klub vrati jednog od petorice nekadašnjih igrača, koji bi svojim iskustvom mnogo značio za mladi tim.

Na listi želja čelnika crno-belihRasima Ljajića i Predraga Mijatovića bili su - Stevan Jovetić, Stefan Savić, Adem Ljajić, Matija Nastasić i Darko Brašanac.

Niko od njih nije izabrao kartu za povratak, da pomogne klubu kada je najteže. Poslednji od nabrojanih Darko Brašanac (33) sa gnušanjem je pričao o tome da se vrati u Partizan. Posle više od 250 utakmica u La Ligi i činjenici da sledeće godine stiče mogućnost dobijanja španskog pasoša nije bio spreman za kam-bek u klub koji ga je stvorio.

Prošle sezone Darko Brašanac igrao je za Leganes i sa tim klubom ispao je iz La Lige. Bio je slobodan u izboru nove sredine, a krajem leta izabrao je ponudu Malage, koja je imala ambiciju da se vrati u elitni rang. Međutim, od početka sezone nije krenulo ni klubu, ali ni srpskom fudbaleru.

Nekoliko španskih portala bavilo se misterijom vezanom za Darka Brašanca, jer je u Malagi njegov dolazak predstavljen kao ogromno pojačanje za klub. Ove sezone upisao je svega tri utakmice za Malagu i u sve tri je ušao sa klupe, ubeleživši svega 98 minuta na terenu. Trener Malage Serhio Peliser koji se i sam nalazi pod ogromnim pritiskom zbog slabih i očajnih rezultata kluba, nije želeo da objašnjava iz kojih razloga nema poverenja u Srbina, jednog od najiskusnijih u timu.

Malagi se crno piše

Malaga se trenutno nalazi u zoni ispadanja u La Ligi 2, na 19. mestu. Posle osam utakmica, klub koji je nekada igrao Ligu šampiona, ima više nego skroman učinak u drugom razredu španskog fudbala - dve pobede, dva remija i četiri poraza, sa svega osam osvojenih bodova. Lideri Deportivo La Korunja i Rasing Santander imaju duplo više, 16 bodova.

Darko Brašanac potpisao je ugovor sa Malagom na godinu dana, uz opciju da on bude produžen i za narednu sezonu. Pre manje od mesec dana za "Radio Marku" govorio je o tome, zašto je umesto Partizana izabrao ostanak u Španiji.

- Svestan sam da sam veteran. Tu sam da pomognem mlađima u svlačionici. Kakva će mi uloga na terenu biti – videćemo. Brzo smo se dogovorili da dođem u Malagu. Zaista – niko nije morao da me ubeđuje. Pozvali su me i kroz par dana smo se dogovorili - rekao je Brašanac i otkrio šta misli o Partizanu:

Partizan samo za uspomenu

- Rado se setim tog vremena… Partizan me je pozvao da dođem sa 13 godina u Beograd, videli su me na utakmicama reprezentacije u tom uzrastu. Preselio sam se u Beograd i sećam se da sam tada pomišljao kako mi je kuća daleko. Bukvalno je četiri sata bila udaljena. Prešao sam u prvi tim sa 18 godina, išao na pozajmicu, a onda se i vratio u klub. Nosio sam kapitensku traku, igrao kontinentalna takmičenja kao vrlo mlad igrač. Pitali su se svi da li ću se vratiti u Partizan, ali zaista nisam razmišljao o tome sada. Vole me, volim i ja njih, pratim i košarku.

Darko Brašanac tokom leta razgovarao je sa Dankom Lazovićem i Rasimom Ljajićem. Priznao je da je bio srećan što su ga se setili u matičnom klubu i što je rukovodstvo crno-belih smatralo da svojim iskustvom i znanjem može da pomogne. Ipak, zahvalio se na pozivu i rekao da ni ovog leta, a ni prethodnog nije razmišljao o povratku

- Kada odeš u inostranstvo, lako se navikneš na bolje. Osećaš se kao fudbaler - rekao je Darko Brašanac.