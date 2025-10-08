Marko Arnautović stigao u FK Crvena zvezda tokom leta kao najveće pojačanje u poslednjoj deceniji.

Reprezentativac Austrije srpskog porekla Marko Arnautović našao se na spisku selektora te zemlje Ralfa Rangnika, pred utakmice kvalifikacija za SP kod kuće protiv San Marina (9. oktobar) i u gostima protiv Rumunije (12. oktobar).

Beograd pre Beča

Marko Arnautović pričao je za austrijske medije o očekivanjima u reprezentaciji, ali i o svom novom klubu Crvenoj zvezdi. Austrijance je posebno zanimalo zašto je snažni napadač prihvatio pre poziv iz Beograda, a ne iz svog rodnog grada Beča i Rapida.

- Postojala je želja da se vratim u Beč, ali na kraju sam prelomio da dođem u Beograd. Znao sam gde dolazim. Kada sam bio mlađi, redovno sam dolazio na odmor u Srbiju. Otac me je vodio svuda. Generalno, znao sam da ne dolazim na San Siro i bio sam upućen u ono što me čeka ovde - rekao je Marko Arnautović za list "Kleine Zeitung".

Pobeda u večitom derbiju

Emotivni vrhunac tokom dosadašnjeg boravka u Srbiji bila je pobeda od 2:1 u gostima u derbiju protiv Partizana.

- Zasad mi je najlepši osećaj pobeda u mom prvom derbiju. Zaista je bilo sjajno.

Crvena zvezda posle dva odigrana kola nema pobedu u Ligi Evrope, a jedan od protivnika crveno-belih biće i Šturm iz Graca, a ta utakmica je po rasporedu 11. decembra od 18.45 časova.

- Pomenuo sam u našoj svlačionici da treba da poštujemo Šturm iz Graca. Oni su dobar tim, sa dobrom strukturom unutar kluba. Sigurno neće biti laka utakmica. Uopšte ne poznajem austrijsku ligu. Nula. Nikada nisam igrao ovde.

Handel možda postane Austrijanac

Austrijance je interesovala i priča vezana za Tomasa Handela, fudbalera Crvene zvezde iz Portugala koji preko babe ima austrijsko poreklo i u budućnosti bi mogao da zaigra za njihovu reprezentaciju.

- Ja sam posrednik. Imao sam duge razgovore sa Tomasom. Otvoren je, ali ne znam da li je tako jednostavno. Mora da uzme austrijsko državljanstvo, što nije lak proces u današnje vreme - rekao je Arnautović i dodao:

- Izuzetno mi se dopada. On je neko ko mnogo radi bez lopte, a istovremeno ima ogroman kvalitet sa loptom u nogama. Sjajno je pojačanje za Crvenu zvezdu i nadam se da će biti i za austrijsku reprezentaciju.

Reprezentativac Austrije Marko Arnautović na pragu je obaranja rekorda Tonija Polstera, koji je za reprezentaciju Austrije postigao 44 gola. Golteteru Crvene zvezde potrebna još tri da se izjednači sa legendom austrijskog fudbala.

