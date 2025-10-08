Slušaj vest

Kurir je još 27. septembra napisao da će selektor Dragan Stojković pozvati Veljka Milosavljevića u A reprezentaciju Srbije, za utakmice protiv Albanije i Andore u oktobru.

Veljko Milosavljević našao se na spisku za ove mečeve, a njegova ovoletošnja priča je za jednu knjigu, ili dobar film, pošto je od dresa Crvene zvezde i transfera vrednog 15 miliona evra stigao do Premijer lige i Bornmuta.

Veljko Milosavljević na treningu reprezentacije Srbije Foto: FOTO: FSS

Od Srbije do Premijer lige

- Prošao sam sve reprezentativne selekcije, evo sad A selekcija kao kruna, idemo po dobre rezultate - rekao je Veljko Milosavljević za sajt FSS.

Govorio je o vrelom letu, kada mu se okrenuo život nabolje.

- Sve se nekako brzo izdešavalo. Najpre utakmica protiv Linkolna, pa posle Leh, zatim Pafos, sve teške utakmice sa velikim značajem za Crvenu zvezdu. I posle toga desio se transfer koji mi je jako doprineo karijeri. Nadam se da će biti sve okej u Engleskoj, moram da priznam da mi je u novom klubu odlično.

Samo tri dana po dolasku u Englesku Milosavljević je debitovao za Bornmut protiv Brajtona.

- Neverovatan osećaj. Za mene malo neostvarno, jer tek sam došao i posle tri dana debitovao. Sastav se uvek objavi sat i po pred utakmicu i kad sam video svoje ime na tabli, osećao sam se zaista ponosno. Samo sam razmišljao da obavim posao na najbolji mogući način, za mene je to bio novi izazov.

Veljko Milosavljević Fudbalska reprezentacija Srbije Foto: FOTO: FSS

Liverpul u srcu

Otkrio je mladi defanzivac da mu je dobro u Bornmutu, ali i da pored sebe ima zemljaka koji mu mnogo znači.

- Imam Đoleta Petrovića, mnogo mi pomaže, stvarno ne mogu da opišem koliko. Ima već nekog iskustva, sada je i ovde sa mnom u reprezentaciji, tako da pratimo se.

Govorio je i o mogućem ishodu borbe za trofej u Premijer ligi.

- Svi klubovi su stvarno kvalitetni, do samog kraja se neće znati ko će uzeti titulu. Meni je Liverpul omiljeni klub, posle Zvezde navijam za njih, tako da jedva čekam tu utakmicu. Igraćemo kod kuće protiv njih, u gostima smo već igrali, ali dobro biće prilike da igram na Enfildu.

Zadovoljan je Milosavljević što će u reprezentaciji ponovo sarađivati sa Milošem Veljkovićem koji mu je mnogo pomogao dok su igrali zajedno za Crvenu zvezdu.

- Znači mnogo, on je legenda ovde kod nas, stvarno ima odličnu karijeru, prošao je dosta toga i to iskustvo prenosi na mene. Veljković je poseban. Govorimo isti jezik, igramo na istoj poziciji, prošli smo generalno slične situacije, tako da on mi dosta pomaže. I ovde će mi pomoći isto, tako da je sve zaista sve dobro.

Nikola Milenković na utakmici Srbija - Engleska Foto: Srdjan Stevanovic/STARSPORT ©/Srdjan Stevanovic/STARSPORT ©

Milenković sjajan, Pavlović idol

Otkrio je Milosavljevič i šta misli o Nikoli Milenkoviću, kojem će biti zamena za meč protiv Albanije.

- Kažu da je engleska liga najteža. On je došao iz Serije A, igrao u Fijorentini dugo, dobro se pripremio za ono što ga je čekalo na Ostrvu. Pratio sam njegove partije, stvarno je dominirao na svakoj utakmici, igrao na vrhunskom nivou i svaka mu čast na tome.

Dotakao se i Strahinje Pavlovića.

- Jedan je od mojih idola, stvarno volim njegovu igru i način kako on igra i za klub i ovde za reprezentaciju. Igra srcem, meni je to je najbitnije.

Bio je iskren Milosavljević kada je u pitanju Crvena zvezda i šansa koju mu je dao klub.

- U fudbalu nema toliko vremena za adaptaciju. Jednostavno čim dobiješ šansu, moraš da je zgrabiš oberučke. Ja sam to hvala Bogu iskoristio. Desilo se u plej-ofu za plasman u Ligu šampiona da je Rodrigao pauzirao zbog kartona, pa ja uđem umesto njega, sva sreća iskoristio sam tu priliku i sve ide po planu.

Veljko Milosavljević i Vladan Milojević na derbiju protiv Partizana Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Sa Zvezdom u Ligu šampiona

Odlazak u inostranstvo mladih fudbalera je neminovnost za srpski fudbal. Igrao je kratko za Crvenu zvezdu, ali je uspeo da osvoji duplu krunu i oseti slast pobede u derbiju protiv Partizana.

- Svi smo Zvezdina deca i nekako volimo klub i meni je bio san da zaigram za Crvenu zvezdu, da igram i da ostavim neki trag. Sva sreća, pa sam imao toliko vremena da osvojim i tu duplu krunu i odigram kvalifikacije za Ligu šampiona, pobedim u derbiju. To su mi bili snovi, to sam i ostvario. Ostao mi je jedan neostvareni san, to je da igram Ligu šampiona sa Zvezdom, nadam se da će biti jednog dana.

Mogao bi Veljko Milosavljević da bude u startnih 11 srpske reprezentacije u subotu od 20.45 časova protiv Albanije, u Leskovcu.

- Gledao sam prvi meč, oni su stvarno dobra ekipa, ali mislim da imamo bolje igrače i da smo kvalitetniji. Verujem da ćemo to pokazati na terenu. Mislim da treba da gledamo samo sebe i način kako ćemo mi da igramo - bio je kratak Veljko Milosavljević.