Da akademsko obrazovanje i vrhunski sport apsolutno mogu da idu ruku pod ruku, potvrdio nam je Ivan Guteša.

Golman Fudbalskog kluba Crvena zvezda diplomirao je na studijskom programu Sportsko novinarstvo na Fakultetu za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“.

Sjajni čuvar mreže srpskog šampiona odbranio je sa maksimalnom ocenom rad na temu „Kako je srpski tekvondo postao sinonim za olimpijsku medalju“. Predsednik komisije bio je prof. dr Slobodan Penezić, a članovi prof. dr Tatjana Ćitić i doc. dr Predrag Bajić, koji je bio i mentor.

O radu i samom studiranju Guteše na Fakultetu za sport mogle su se čuti samo reči hvale, a koliko je Ivan bio posvećen najbolje govori podatak da je prvi u svojoj generaciji diplomirao. Guteša se sjajno snašao u prezentaciji i već sada je pokazao da bi mogao bez ikakvih problema da rukavice zameni olovkom.

„Sigurno da mi je igranje na Marakani pred 50.000 ljudi olakšalo da imam manju tremu u odbrani diplomskog rada pred 30 ljudi. Uživao sam u svakom trenutku, ovo je kruna ovog dela mog akademskog obrazovanja. Drago mi je što sam to podelio sa profesorima, dragim ljudima, kolegama, prijateljima i porodicom i ovo je nešto što ću pamtiti do kraja života“, istakao je Guteša.

Zanimljivo je bilo da se neko ko je ceo život proveo na fudbalskom terenu, bavio temom vezanom za tekvondo.

„U samom procesu izrade sam možda i više uživao nego u samoj odbrani. Upoznao sam toliko divnih ljudi iz sveta tekvondoa. Milicu Mandić, Tijanu Bogdanović, Aleksandru Perišić, njihove trenere Galeta, Petru i Peđe. Naučio sam neke stvari ne važne za ovaj diplomski, već za život. Ponosan sam što sam imao priliku da se bavim ovom temom i što sam bio okružen takvim ljudima“.

Ivan je tokom školovanja na Fakultetu za sport prema rečima profesora u svemu bio prvi i nikada se nije „vadio“ na profesionalne obaveze.

„To proizilazi iz međusobnog poštovanja, iz njihove dobrote i predusretljivosti, koju su pokazivali tokom četiri godine. Nemam nijednu zamerku, ne na njih, nego ni na kolege i čitav fakultet. Toliko je bilo divno, da je ovo bilo najmanje što sam ja mogao da uradim sa svoje strane. Bio sam prisutan koliko god sam mogao, sve radove sam slao na vreme i mislim da sam im se odužio na taj način. Sve ispite sam dao u roku i na kraju diplomski rad kao kruna. Ostaću sigurno prijatelj i u kontaktu sa svim profesorima, o kolegama da ne pričam. Želim da i oni što pre urade diplomske radove i pridruže mi se“, uz osmeh je rekao Guteša.

Na pitanje da li razmišlja o nastavku akademske karijere, Ivan nije mogao da pruži konkretan odgovor.

„Videćemo. To je jedan novi izazov. Razmišljam o tome, bio bi to jedan lep detalj u mom životu. Međutim, sada s obzirom na okolnosti da sam profesionalni fudbaler nisam siguran da će to biti odmah. Pre u nekom narednom periodu. Za to uvek realno ima vremena“

Na profesionalnom planu za sada se sve odvija onako kako fudbalski as želi.

„Trenutno sam u Crvenoj zvezdi i bio bih zadovoljan da tu ostanem i do kraja života. To je ljubav nemerljiva. Uživam u svakom trenutku i trudim se maksimalno da svaku pruženu priliku iskoristim. Fudbalski i sportski putevi su nepredvidivi, ne znate šta nosi noć, a šta nosi dan. Zbog toga ne može ništa da se planira. Sve dok je ovako uživaću u Zvezdi i potrudiću se da svakim danom budem sve bolji“, rekao je Guteša.