Portugalski fudbalski trener Seržio Konseisao, koji je bez angažmana od odlaska iz Milana u maju, preuzeo je Al Itihad, aktuelnog šampiona Saudijske Arabije, saopštio je klub iz Džede na društvenoj mreži X.

"Pobeda nije izbor. Ona nas definiše. Protivnici se mogu menjati, saveznici padati, ali šampion ostaje. On je gospodar igre. Ja sam Seržio Konseisao, došao sam da gradim slavu sa Al Itihadom", poručio je Portugalac u video-najavi, u kojoj nisu navedeni detalji ugovora, ni njegova dužina, ni finansijski uslovi.

Al Itihad, za koji nastupaju Karim Benzema i Ngolo Kante, osvojio je prošle sezone duplu krunu, prvenstvo i kup, a trenutno zauzima treće mesto u saudijskom šampionatu.

(Beta)

Luka Ileš Izvor: MONDO