Bivši trener Nanta, pedesetogodišnji Konseisao, nasledio je Francuza Lorana Blana, koji je smenjen 28. septembra posle poraza od Al Nasra (0:2), tima Kristijana Ronalda.
Fudbal
KONSEISAO NOVI TRENER AL ITIHADA: Došao sam da gradim slavu
Portugalski fudbalski trener Seržio Konseisao, koji je bez angažmana od odlaska iz Milana u maju, preuzeo je Al Itihad, aktuelnog šampiona Saudijske Arabije, saopštio je klub iz Džede na društvenoj mreži X.
"Pobeda nije izbor. Ona nas definiše. Protivnici se mogu menjati, saveznici padati, ali šampion ostaje. On je gospodar igre. Ja sam Seržio Konseisao, došao sam da gradim slavu sa Al Itihadom", poručio je Portugalac u video-najavi, u kojoj nisu navedeni detalji ugovora, ni njegova dužina, ni finansijski uslovi.
Al Itihad, za koji nastupaju Karim Benzema i Ngolo Kante, osvojio je prošle sezone duplu krunu, prvenstvo i kup, a trenutno zauzima treće mesto u saudijskom šampionatu.
(Beta)
