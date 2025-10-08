"Ova utakmica je istorijski korak koji španski fudbal i La Ligu vodi na potpuno novi nivo", izjavio je predsednik La Lige Havijer Tebas u saopštenju.

Tebas i rukovodstvo lige već godinama pokušavaju da organizuju prvenstveni meč van Španije. Prvi pokušaj je bio 2018. godine, kada je planirano da se sastanu Barselona i Đirona, ali je ideja odbačena posle oštrih reakcija igrača, navijača i pojedinih klubova.

I naredne inicijative nisu urodile plodom, sve do ove sezone, a Uefa je u ponedeljak dala saglasnost za odigravanje meča u SAD, uprkos protivljenju navijačkih udruženja širom Evrope.

Evropska kuća fudbala nije se usprotivila ni planovima italijanske Serije A da naredne godine u Australiji bude meč Milana i Koma. Uefa je kao razlog navela FIFA nema pravila u okviru koja bi sprečavala takve utakmice, a mnogi navijači im se protive.

Španska fudbalska federacija koja je ranije bila oštro protiv odigravanja prvenstvenih mečeva u inostranstvu, ove godine je odobrila plan La Lige.

Organizovanje utakmica u drugim zemljama deo je dugoročne strategije španske lige za svoju promociju u svetu i popularizaciju fudbala.

U tom cilju La Liga je pre nekoliko godina potpisala dugoročno partnerstvo sa sportskom i zabavnom kompanijom "Relevent Sports", koja je deo poslovnog portfolija Stivena Rosa, vlasnika stadiona "Hard Rock", NFL tima Majami Delfins, trke Formule 1 u Majamiju i teniskog turnira Majami open.

Planovi o odigravanju meča u Majamiju ponovo su oživeli pošto je FIFA odustala od pravnog spora koji je "Relevent" vodio pred sudom na Menhetnu, u Njujorku. Ubrzo je FIFA ;najavila reviziju svojih pravila i formirala radnu grupu u kojoj su uključeni i pravnici Uefa.

Kompanija "Relevent" je u međuvremenu ;postala važan komercijalni partner Uefa i Evropske asocijacije klubova, sa zadatkom da prodaje komercijalna prava za Ligu šampiona i druga kontinentalna takmičenja do 2033. godine.

Viljareal koji ove sezone igra u Ligi šampiona, biće formalni domaćin utakmice u Majamiju, iako se očekuje da će većinu publike činiti navijači Barselone. Zvezda Inter Majamija Lionel Mesi, bivši igrač katalonskog kluba, dodatno povećava interesovanje američke publike za ovaj duel.

Viljareal je saopštio da će vlasnicima sezonskih karata obezbediti besplatan prevoz i ulaznice za meč, dok će oni koji ne mogu da putuju, dobiti popust od 20 odsto na sezonsku pretplatu.

Iako su utakmice u inostranstvu uobičajene u američkim profesionalnim ligama kakva je NFL, one su i dalje novina za evropski fudbal čiju kulturu definišu lokalni rivaliteti i prisustvo navijača gostiju na tribinama.

(Beta)