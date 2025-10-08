Fudbaler Partizana Milan Vukotić zadobio je povredu na treningu reprezentacije Crne Gore uoči gostovanja Farskim Ostrvima u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Nema naprsnuća mišića, pa se očekuje da će se Vukotić vratiti na teren za sedam do deset dana, saznaje "Meridijan sport"

Vukotić ove sezone blista u dresu crno-belih, na 15 utakmica u svim takmičenjima upisao je pet golova i pet asistencija.

U Partizanu se nadaju da će se njihov mladi lider brzo oporaviti i nastaviti sjajnu formu koja je bila jedan od glavnih pokretača uspešne serije tima sa Topčiderskog brda.

