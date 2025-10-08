To će biti četvrti nastup egipatske reprezentacije na svetskoj smotri, posle učešća na prvenstvima 1934, 1990. i 2018. godine.
KVALIFIKACIJE ZA SP
SALAH ODVEO FARAONE NA MUNDIJAL: Fudbaleri Egipta se plasirali na Svetsko prvenstvo
Fudbaleri Egipta su se danas pobedom u Kazablanki nad Džibutijem od 3:0 plasirali ;na Svetsko prvenstvo koje će 2026. godine biti u SAD, Meksiku i Kanadi.
Strelci za Egipat bili su Ibrahim Adel u osmom i Mohamed Salah u 14. i 84. minutu.
To će biti četvrti nastup egipatske reprezentacije na svetskoj smotri, posle učešća na prvenstvima 1934, 1990. i 2018. godine.
