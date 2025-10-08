Slušaj vest

Utakmica je trebalo da se odigra 13. oktobra na stadionu "Soldier Field" u Čikagu, ali će sada biti odigrana na "Chase Stadiumu" u Fort Loderdejlu.

Izvršni predstavnik Argentinske fudbalske federacije potvrdio je AP-u da je promena lokacije rezultat nemira u Čikagu, gde je predsednik Donald Tramp rasporedio Nacionalnu gardu radi suzbijanja protesta protiv pojačane imigracione politike.

Zvaničnik je želeo da ostane anoniman jer promena lokacije još nije zvanično objavljena.

(Beta)

Luka Ileš Izvor: MONDO