Prijateljski fudbalski meč između Argentine i Portorika, koji je prvobitno bio zakazan za narednu nedelju u Čikagu, premešten je na Floridu zbog pojačanih imigracionih kontrola u gradu, saopštio je izvor upoznat sa odlukom za agenciju AP.
IZ ČIKAGA NA FLORIDU: Premešten prijateljski meč Argentine i Portorika
Utakmica je trebalo da se odigra 13. oktobra na stadionu "Soldier Field" u Čikagu, ali će sada biti odigrana na "Chase Stadiumu" u Fort Loderdejlu.
Izvršni predstavnik Argentinske fudbalske federacije potvrdio je AP-u da je promena lokacije rezultat nemira u Čikagu, gde je predsednik Donald Tramp rasporedio Nacionalnu gardu radi suzbijanja protesta protiv pojačane imigracione politike.
Zvaničnik je želeo da ostane anoniman jer promena lokacije još nije zvanično objavljena.
