Utakmica će biti odigrana na stadionu Dubočica u Leskovcu, a uoči nje se oglasio i Ismail Morina, albanski navijač koji je označen kao osoba koja je 2014. godine upravljala dronom koji se spustio na stadion u Humskoj nakon čega je prekinuta utakmica ove dve reprezentacije.

Morina, poznat i pod nadimkom Balisti ima potpunu suludu teoriju i sada tvrdi da je ishod utakmice koja je odigrana u Elbasaniju u okviru tadašnjih kvalifikacija za Evropsko prvenstvo bila nameštena, kao i da je ishod utakmice koja će biti odigrana u subotu već dogovoren.

Podsetimo, nakon što je utakmica u Humskoj prekinuta, a Albaniji dodeljena pobeda službenim rezultatom, uz dodatne kazne za Srbiju, "Orlovi" su u revanšu kao gosti došli do pobede rezultatom 2:0 golovima Aleksandra Kolarova i Adema Ljajića u 91. i 94. minutu.

Albanac se oglasio putem društvene mreže Fejsbuk, a na svom profilu je napisao gomilu gluposti.

"8. oktobar 2015. godine, utakmica Albanija – Srbija bila je određena Vladinom odlukom kako treba da se završi. Balisti je bio "neutralisan" zbog navodno pitanja reda i mira, dok je u stvari to bio jeftin šou vlasti, vredan dva leka. Za tri dana, nova utakmica protiv Srbije – opet se odlučuje kako treba da ide, ali ovog puta nije dovoljna samo jedna vladina odluka. Strašila međunarodnog Jevrejina u Tirani i Beogradu ne samo da su odredila rezultat, već i tok tog susreta, što ih mnogo brine, jer misle da drže sve pod kontrolom, ali duboko u sebi znaju da nemaju ništa pod kontrolom", napisao je Morina i obratio se potom reprezentativcima Albanije:

"Oni se sprdaju sa ljubiteljima sporta iz obe zemlje, pretvarajući ovu utakmicu u lutkarsku pozorišnu predstavu. Poziv svim igračima, a posebno kapitenu reprezentacije: Nemojte biti deo ove maske, ove sramote. U Tirani ste igrali prijateljsku utakmicu, a ne fudbalski meč. Na vama je, u vašim mislima je – da li želite da sačuvate svoj integritet, najpre kao ljudi, pa onda kao profesionalci, ili da prodate dušu gorepomenutim strašilima. Zapamtite: obucite dres, ali ne bilo kakav. Rešenje i izbor su vaši! Nekada su me neki neljudski "specijalci" optuživali da sam "kvaritelj" međudržavnih odnosa i da mešam sport sa politikom. Danas za te iste imam poruku: Jesmo li uživo?... znate vi već!!!", poručio je Albanac.

