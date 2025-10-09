Slušaj vest

Najbolji engleski fudbaler Hari Kejn po svemu sudeći će propustiti sutrašnji prijateljski meč protiv reprezentacije Velsa na "Vembliju" zbog bola u članku koji vuče još od duela protiv Ajntrahta iz Frankfurta minulog vikenda.

Golgeter Bajerna iz Minhena je u finišu subotnjeg duela u Frankfurtu, rešenog ubedljivom pobedom nemačkog velikana, zaradio udarac nakon što ga je srušio golman domaćih, a od bolova zadobijenih za vikend i dalje se oporavlja.

Kako prenosi nemački "Skaj sport", Kejn je danas individualno trenirao sa defanzivcem Bajera iz Leverkuzena Džarelom Kvansom te postoji ogromna verovatnoća da propusti okršaj protiv Velsa, prvenstveno jer je reč o prijateljskom susretu i selektor Tomas Tuhel nema razloga da rizikuju.

Ostaje da se vidi kako će teći oporavak u narednim danima i da li će Kejn biti na raspolaganju za daleko bitniji duel u Letoniji koji je na programu u utorak od 20:45.

Englezi na tri kola pre kraja mundijalskih kvalifikacija ubedljivo vode na tabeli grupe K, gde se nalazi i Srbija, sa prednošču od čak sedam bodova u odnosu na prvog pratioca Albaniju.

Srbija će im prići na pet bodova zaostatka u slučaju da u subotu uveče u Leskovcu nadigra Albance pa će Englezi u utorak biti pod nešto većim pritiskom da slave na Baltiku.

