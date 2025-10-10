Slušaj vest

Srpski fudbaler Andrija Maksimović nije imao blistav start u RB Lajpcigu nakon letnjeg transfera iz Crvene zvezde, ali bi nastup u poslednjem prijateljskom meču mogao da označi prekretnicu u njegovoj borbi za minutažu.

Tokom reprezentativne pauze, našao se u startnoj postavi Lajpciga u prijateljskom susretu protiv češke Dukle i iskoristio šansu na najbolji način.

Već u 6. minutu preciznim udarcem sa ivice šesnaesterca doveo je svoj tim u vođstvo.

Pogledajte gol Andrije Maksimovića:

Utakmica je završena rezultatom 2:2, a Maksimović je bio među retkima koji su ostali na terenu svih 90 minuta. U finišu meča, u 80. minutu, imao je priliku da postigne i drugi pogodak, ali mu je lopta za dlaku prošla pored stative.

Ovaj nastup svakako uliva nadu da bi Maksimović uskoro mogao da dobije ozbiljniju ulogu u redovima „bikova“.