Dejan Anđus primitivno je vređao Milku Forcan, potpredsednicu FK Partizan u svojoj autorskoj emisiji.

Sve granice dobrog ukusa i normalnog ponašanja Anđus je probio na kraju emisije kada je imao komentar.

- Žao mi je što delegacija Crvene zvezde nije uručila kitu cveća Milki Forcan, koja je došla da Partizan bude prvak 2026. godine - glasilo je šokatno izlaganje.

Tu se nije zaustavio nego je nastavio:

- Nije u redu da joj nisu uručili slavljeničku kitu cveća - dodao je Anđus.

Skandalozan, sraman i neprimeren rečnik koji mora da dobije momentalu osudu.

Zbog svega navedenog, hitno se oglasio i klub iz Humske saopštenjem koje prenosimo u celosti:

- Fudbalski klub Partizan obaveštava javnost da je zbog sramotnih i mizoginih izjava emitovanih u programu TV Arena sport doneo odluku o obustavi saradnje sa navedenim emiterom. Odluka stupa na snagu odmah i važi do daljeg.

- FK Partizan nedvosmisleno osuđuje svaki govor mržnje i netolerancije. Naš klub je trajno posvećen vrednostima fer-pleja i transparentnosti, ali ovde se radi o klasičnoj zloupotrebi javnog prostora od strane jedne televizijske kuće. O daljim koracima klub će blagovremeno obaveštavati javnost - saopštili su crno-beli.