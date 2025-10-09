OVO JE DNO DNA! Dejan Anđus primitivno vređao Milku Forcan: Nezapamćen skandal! Hitno se oglasio Partizan!
Dejan Anđus primitivno je vređao Milku Forcan, potpredsednicu FK Partizan u svojoj autorskoj emisiji.
Sve granice dobrog ukusa i normalnog ponašanja Anđus je probio na kraju emisije kada je imao komentar.
- Žao mi je što delegacija Crvene zvezde nije uručila kitu cveća Milki Forcan, koja je došla da Partizan bude prvak 2026. godine - glasilo je šokatno izlaganje.
Tu se nije zaustavio nego je nastavio:
- Nije u redu da joj nisu uručili slavljeničku kitu cveća - dodao je Anđus.
Skandalozan, sraman i neprimeren rečnik koji mora da dobije momentalu osudu.
Zbog svega navedenog, hitno se oglasio i klub iz Humske saopštenjem koje prenosimo u celosti:
- Fudbalski klub Partizan obaveštava javnost da je zbog sramotnih i mizoginih izjava emitovanih u programu TV Arena sport doneo odluku o obustavi saradnje sa navedenim emiterom. Odluka stupa na snagu odmah i važi do daljeg.
- FK Partizan nedvosmisleno osuđuje svaki govor mržnje i netolerancije. Naš klub je trajno posvećen vrednostima fer-pleja i transparentnosti, ali ovde se radi o klasičnoj zloupotrebi javnog prostora od strane jedne televizijske kuće. O daljim koracima klub će blagovremeno obaveštavati javnost - saopštili su crno-beli.