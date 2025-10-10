Slušaj vest

Iako je Veljko Paunović prošle sezone vratio klub u La Ligu posle 24 godine čekanja, rukovodstvo je rešilo da ga smeni već nakon osam kola nove sezone.

Rezultati nisu bili dobri - dve pobede i šest poraza, što je dovoljno za 17. mestu na tabeli.

Odluka kluba izazvala je snažne reakcije među navijačima. Na društvenoj mreži "X", pristalice Ovijeda gotovo jednoglasno staju na stranu Paunovića. Njihovi komentari se svode na jednu reč - "nepravda". Smatraju navijači da je trener koji je vratio tim u elitni rang zaslužio mnogo više poštovanja i vremena.

Posebno se ističu zamerke na letnji prelazni rok. Navijači tvrde da uprava nije dovela pojačanja potrebna da se klub ravnopravno takmiči u najjačoj ligi Španije. Pored toga, mnogi podsećaju da je u prvih osam kola Ovijedo igrao protiv Real Madrida, Barselone i Viljareala i da je jačina protivnika trebalo da bude uzeta u obzir pre nego što je doneta odluka o rastanku.

Sada je pred Ovijedom težak zadatak da pronađe novog trenera koji će morati da povrati samopouzdanje ekipe i nastavi borbu za opstanak. Uprkos svemu, ostaje činjenica da je Veljko Paunović za kratak vremenski period ostavio dubok trag u klubu i da je njegova smena dočekana kao šok, kako u svlačionici, tako i među navijačima.

