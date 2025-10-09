FIFA je zvanično obavestila Fudbalski savez Srbije da je predsednik Dragan Džajić imenovan za člana FIFA Odbora za razvoj za mandatni period 2025–2029. godine.

Odluka je doneta na sednici Saveta FIFA, održanoj 2. oktobra 2025. godine, a imenovanje je sprovedeno u skladu sa relevantnim odredbama Statuta i Pravilnika o upravljanju FIFA.

hmcl8189.jpg
Cenjen i poštovan u FIFA - Dragan Džajić Foto: Nemanja Nikolić

Odbor za razvoj FIFA ima ključnu ulogu u kreiranju i sprovođenju globalnih strategija razvoja fudbala, kao i u unapređenju infrastrukture, obrazovanja i programa podrške širom sveta. Učešće predsednika Fudbalskog saveza Srbije u radu ovog tela potvrđuje rastući ugled i poverenje koje međunarodna fudbalska zajednica ukazuje srpskom fudbalu i njegovim institucijama.

- Ovo imenovanje doživljavam kao veliku čast, ali i kao odgovornost, ne samo prema meni lično, već prema Fudbalskom savezu Srbije i celom našem fudbalu. Čast je biti deo jednog od najznačajnijih tela FIFA koje se bavi razvojem igre na globalnom nivou - poručio je predsednik FS Srbije Dragan Džajić i nastavio:

- Srbija ima bogatu tradiciju, znanje i talenat, i verujem da ćemo svojim iskustvom i idejama doprineti unapređenju fudbala u regionu i širom sveta.

Dragan Džajić, predsednik Srpskog fudbalskog saveza
Dragan Džajić, retro dres Crvene zvezde iz 1966.
zdravko mamić.png
Zvonko Milojević.jpg

Dragan Džajić, Crvena zvezda, 80. rođendan Izvor: Kurir