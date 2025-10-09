Ištvan Kovač iz Rumunije biće glavni sudija na meču između Srbije i Albanije, saopštila je Evropska fudbalska unija (UEFA).

Pomoćne sudije na ovoj utakmici bićeMihai Marika i Ferenc Tunjogi, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Horacija Fešnika, takođe iz Rumunije. U VAR sobi biće Nemci Bastijan Dankert i Paskal Miler.

UEFA veruje u njega - Ištvan Kovač Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Zanimljivo, Ištvan Kovač sudio je utakmicu na EURO 2024 između Srbije i Slovenije, koja je završena rezultatom 1:1. To mu je bio prvi susret koji je sudio A timu Srbije. Po zvanju je profesor fizičkog vaspitanja.

Ištvan Kovač je proletos sudio finale Lige šampiona između PSŽ i Intera, koji su Parižani dobili sa ubedljivih 5:0.

Godinu dana ranije rumunski sudija vodio je finale Lige Evrope između Atalante i Bajera iz Leverkuzena, dok je 2022. sudio finale Lige konferencije između Rome i Fejenorda. Bio je i glavni arbitar u osmini finala Lige Evrope između Crvene zvezde i Glazgov Rendžersa.

Kovač daje žuti karton Luki Joviću na EURO 2024 Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Ono što je specifično kada je u pitanju Ištvan Kovač jeste to da je 2018. bio u centru skandala posle utakmice Lige nacija između Švedske i Turske. Šveđani su dobili golom Andreasa Grankvista iz penala u 71. minutu, a izjava njegovog saigrača Markusa Berga posle meča digla je veliku prašinu.

- Na poluvremenu sam otišao kod sudije kako bih mu se požalio zašto nam nije dosudio penal nakon prekršaja na meni. Rekao mi je: "Pogledaću situaciju opet u svlačionici. Ako sam pogrešio, daću vam dva penala u drugom poluvremenu" - rekao je Berg tada.

Na tabeli grupe K Engleska je prva sa 15 bodova, Albanija ima osam, Srbija sedam uz utakmicu manje, Letonija četiri, dok je Andora poslednja bez bodova.

Samo prvoplasirana selekcija obezbeđuje direktan plasman na Mundijal, dok drugoplasirani ide u baraž.