Dok Srbija prilično mirno dočekuje utakmicu protiv Albanije (subota, 20.45), dotle kod naših rivala sve vri.

Sve ono što se piše po portalima u Albaniji i što govore poznate ličnosti iz te zemlje, trebalo bi shvatiti ozbiljno, kako se Srbiji ne bi desila provokacija iz 2014. godine, kada smo drakonski kažnjeni, iako nismo bili krivi.

Đulijana Nura preti Srbima sa zastavom OVK Foto: Instagram

Bilo smo svedoci da je izvesna rijaliti zvezda iz Albanije Đulijana Nura najavila dolazak u Leskovac sa zastvom terorističke OVK. Čovek koji je bio inicijator incidenta pre 11 godina na stadionu FK Partizan Ismail Morina, rekao je pred utakmicu dve reprezentacije, da je meč Albanije i Srbije odigran u Elbasanu 2015. bio namešten da pobede Orlovi.

Nije mirovao ni albanski novinar provokator Arlind Sadiku, koji je objavio da mu nije dozvoljeno da uđe u Srbiju. On je vređao srpski narod i fudbalere, pa mu je bilo zabranjeno da izveštava sa EURO 2024.

Lorenco Jemini, bivši sudija, danas TV voditelj Foto: Printskrin/Instagram

Nova provokacija dolazi iz Tirane, a tiče se nekadašnjeg fudbalskog sudije sa zvanjem FIFA Lorenca Jeminija, koji sada radi kao voditelj na jednoj TV stanici u Albaniji.

Lorenco Jemini javno je obećao, ni manje, ni više da će se svući u studiju, ako Albanija pobedi Srbiju.

- Nadam se da će to biti najbolji dan našeg tima. Želim da rezultat bude 0:1, ne više. Biće veoma teško, ali sada govorim kao navijač. Želim da pobedimo sa 1:0 - rekao je Jemini i nastavio da šokira:

- Ako se završi sa tim rezultatom svući ću se u studiju. Imam ideju da utakmicu gledam i radim u dresu reprezentacije. Skinuću ga i slaviti. Ako rezultat bude još ubedljiviji, mogu čak i da se svega oslobodim.

1/11 Vidi galeriju Lorenco Jemini Foto: Printskrin/Instagram

Lorenco Jemini vodi emisiju na jednoj TV stanici u Tirani zajedno sa novinarkom Frančeskom Rustemi, nekadašnjom manekenkom. Ona se nije razmetala, niti davala zapaljive izjave, ali svakog dana na društvenim mrežama pruža veliku podršku fudbalerima selekcije Albanije. Jemini u svakoj emisiji ugosti neku atraktivnu koleginicu.

Na tabeli grupe K Engleska je prva sa 15 bodova, Albanija ima osam, Srbija sedam uz utakmicu manje, Letonija četiri, dok je Andora poslednja bez bodova.

Samo prvoplasirana selekcija obezbeđuje direktan plasman na Mundijal, dok drugoplasirani ide u baraž.