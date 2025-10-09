Slušaj vest

U Centralnoj loži stadiona "Rajko Mitić", danas su se po drugi put okupili sportisti iz više sekcija u okviru Sportskog društva Crvena zvezda.

Povod za okupljanje je i više nego lep, čak 17 klubova crveno-bele porodice je učestvovalo i učestvuje u evropskim takmičenjima pod imenom Crvena zvezda, što je do sada najveći broj u istoriji.

Tim povodom svim predstavnicima su uručene plakete kao priznanje za veliki uloženi trud i ogromne sportske uspehe.

1/7 Vidi galeriju SD Crvena zvezda dodela nagrada 2025. godine Foto: Dragan Tesic

Predsednik Upravnog odbora SD Crvena zvezda i generalni direktor fudbalskog kluba Zvezdan Terzić se obratio prisutnima, govorio je o ostvarenim uspesima, ali i poželeo mnogo sreće svim našim sportisima koji će Crvenu zvezdu tek predstavljati na evropskoj sceni.

"Pre svega želim da vas pozdravim i poželim dobrodošlicu na stadion Crvene zvezde gde smo se okupili da obeležimo novu sezonu naših klubova u Evropi, pod nazivom "Zvezdin štit u Evropi".

Na otvaranju prvog Zvezdinog foruma, 20. septembra 2022. godine, citirao sam jednu staru narodnu poslovicu: “Kad je kašika u medu, oko tebe sto lica, a kad je problem, samo bog i porodica”. Naše sportsko duštvo je porodica i mi činimo sve da je učvrstimo i ojačamo, da budemo zajedno i u radosti i u tuzi, i kad je dobro i kad nije. Zato smo i danas, kada svečano obeležavamo novu sezonu u evropskim takmičenjima, ovde svi zajedno.

Kao što ste već videli u filmu, a želim da ponovim, Sportsko društvo Crvena zvezda će ove sezone predstavljati rekordan broj klubova u međunarodnim takmičenjima. Sedamnaest klubova u 14 različitih sportova nosili su ili će nositi ime Crvene zvezde u Evropi. Svim našim klubovima i sportistima koji će na evropskoj sceni ponosno braniti boje Crvene zvezde želim svu sreću, a onima koji su već predstavljali naš veliki grb da poručim da naredne sezone budu još bolji.

Ponosni smo na sve vas koji ste se svakodnevnim posvećenim radom izborili za učešće u Evropi. Vi ćete u ovoj sezoni nositi „Zvezdin štit u Evropi“. Zvezda je oduvek bila simbol Srbije i simbol uspeha. To je tradicija i istorija koju smo nasledili od naših slavnih prethodnika i koja traje evo već 80 godina.

Govor Zvezdana Terzića - SD Crvena zvezda Foto: Dragan Tesic

Ime i grb koji nosimo, obavezuje nas da u svakom trenutku moramo da dajemo svoj maksimum, kako na terenu tako i van njega. Moramo da budemo pozitivan primer svima drugima, jer mi predstavljamo veliku Crvenu zvezdu. Imam potrebu, ne da vas savetujem, već da vam uputim moju želju koja vam može biti i usmerenje za putovanje kroz sportsku Evropu. Imajte samopouzdanje, imajte veru u sebe. Jer , vaše samopouzdanje je ključ koji otključava vrata vaših mogućnosti.

Biće i poraza, i to je normalno jer su porazi sastavni deo sporta. Ali ne dozvolite nikad, ali nikad, da vas poraz obeshrabri. "Poraz je samo jedna stanica na putu do konačnog uspeha”. Duboko verujem da ćete svojim zalaganjem i karakterom pokazati da ste dostojni slavnog grba koji nosite na grudima i da ćete na pravi način predstavljati Crvenu zvezdu na evropskoj sceni.

Neka vaš put u Evropi bude put, samopouzdanja, samopoštovanja, autentičnosti, dostojanstva i pripadnosti i Zvezdi i Srbiji. Zapamtite, vi ste Zvezdin štit u Evropi! Živela Crvena zvezda!