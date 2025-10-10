Slušaj vest

Kako se navodi u saopštenju (fcpelister.com.mk) Stojanovski je s Pelisterom potpisao ugovor do kraja sezone i biće sutra predstavljen javnosti i medijima.

Pelister koji se juče razišao sa Dimitrom Kapinkovskim zbog loših rezultata na startu sezone, ističe da će 52-godišnji Stojanovski "odmah preuzeti tim, pripremajući se za nastavak makedonskog prvenstva".

Stojanoski je trener od 2011, a vodio je u Srbiji klubove Radnički Pirot, Lokomotivu Beograd, Teleoptik i IMT.

Kao igrač najveću slavu je stekao nastupima za Partizan iz Beograda, a za makedonsku fudbalsku reprezentaciju odigrao je 26 utakmica.

"Milan Stojanoski je poznato fudbalsko ime u ovim krajevima. Rođen je u susednoj Srbiji, ali je privrženost dresu s državnim grbom pokazao igrajući 26 puta za makedonski fudbalsku reprezentaciju. Najveću slavu stekao je noseći dres Partizana, kluba za koji je emotivno vezan celog života. Igrao je i u Izraelu, Kipru, Iranu", piše u saopštenju.

Debitovaće na klupi Pelistera u nedelju protiv rumunskog Rapida iz Bukurešta u prijateljskoj utakmici povodom 80. godišnjice osnivanja kluba iz Bitolja.

Posle sedam kola u Prvoj makdonskoj fudbalskoj ligi (PMFL) igrači Pelistera su na 10. mestu na tabeli sa sedam bodova.

(Beta)