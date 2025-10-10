BIVŠI IGRAČ PARTIZANA NA KLUPI MAKEDONSKOG PELISTERA: Milan Stojanoski novi šef stručnog štaba kluba iz Bitolja
Kako se navodi u saopštenju (fcpelister.com.mk) Stojanovski je s Pelisterom potpisao ugovor do kraja sezone i biće sutra predstavljen javnosti i medijima.
Pelister koji se juče razišao sa Dimitrom Kapinkovskim zbog loših rezultata na startu sezone, ističe da će 52-godišnji Stojanovski "odmah preuzeti tim, pripremajući se za nastavak makedonskog prvenstva".
Stojanoski je trener od 2011, a vodio je u Srbiji klubove Radnički Pirot, Lokomotivu Beograd, Teleoptik i IMT.
Kao igrač najveću slavu je stekao nastupima za Partizan iz Beograda, a za makedonsku fudbalsku reprezentaciju odigrao je 26 utakmica.
"Milan Stojanoski je poznato fudbalsko ime u ovim krajevima. Rođen je u susednoj Srbiji, ali je privrženost dresu s državnim grbom pokazao igrajući 26 puta za makedonski fudbalsku reprezentaciju. Najveću slavu stekao je noseći dres Partizana, kluba za koji je emotivno vezan celog života. Igrao je i u Izraelu, Kipru, Iranu", piše u saopštenju.
Debitovaće na klupi Pelistera u nedelju protiv rumunskog Rapida iz Bukurešta u prijateljskoj utakmici povodom 80. godišnjice osnivanja kluba iz Bitolja.
Posle sedam kola u Prvoj makdonskoj fudbalskoj ligi (PMFL) igrači Pelistera su na 10. mestu na tabeli sa sedam bodova.
