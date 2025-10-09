Srpski trener Veljko Paunović napustio klupu Real Ovijeda.
PALA ODLUKA: Poznato ko menja Veljka Paunovića na klupi Ovijeda!
Španski stručnjak Luis Karion (46) preuzeće ekipu Real Ovijeda nakon što je klub uručio otkaz srpskom treneru Veljku Paunoviću.
Španski mediji navode da je Karion već na putu ka Ovijedu gde će uskoro potpisati ugovor na godinu dana i odmah preuzeti brigu o ekipi koja je trenutno van opasne zone sa šest bodova.
Veljko Paunović Foto: Jorge Martinez / imago sportfotodienst / Profimedia
Karionu je ovo drugi mandat na klupi Ovijeda, i druga šansa da vodi klub iz LaLige, nakon kraćeg perioda koji je proveo u Las Palmasu 2024. godine.
