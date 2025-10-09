Slušaj vest

Španski stručnjak Luis Karion (46) preuzeće ekipu Real Ovijeda nakon što je klub uručio otkaz srpskom treneru Veljku Paunoviću.

Španski mediji navode da je Karion već na putu ka Ovijedu gde će uskoro potpisati ugovor na godinu dana i odmah preuzeti brigu o ekipi koja je trenutno van opasne zone sa šest bodova.

Veljko Paunović Foto: Jorge Martinez / imago sportfotodienst / Profimedia

Karionu je ovo drugi mandat na klupi Ovijeda, i druga šansa da vodi klub iz LaLige, nakon kraćeg perioda koji je proveo u Las Palmasu 2024. godine.

Ne propustiteKošarkaOŠTRO SAOPŠTENJE KK PARTIZAN ZBOG SRAMNIH UVREDA DEJANA ANĐUSA NA RAČUN MILKE FORCAN: "Klub staje u odbranu žena u sportu i opšte kulture u našoj zemlji"
Milka1.jpg
FudbalALBANAC SE SKIDA GO, AKO POBEDE SRBIJU: To baš i ne bi bila lepa scena, uživo u TV programu
Lorenco Jemini sa koleginicom Frančeskom Rustemi
Ostali sportoviHOROR! BIVŠI UFC BORAC IZREŠETAN NA ULICI! Ubijen je u obračunu kriminalnih bandi - isplivali detalji jezivog užasa, svedoci ispričali šta se dogodilo!
Screenshot 2025-10-09 120554.jpg
Tenis"POKUŠAĆU TO DA PREBRODIM..." Novak otvorio dušu posle plasmana u polufinale Šangaja! Otkrio koji problemu ga muče, ovo su njegove prve reči!
profimedia-1044346039.jpg

BONUS VIDEO:

Veljko Paunović Izvor: Instagram