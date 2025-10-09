Slušaj vest

Pro-palestinski demonstranti prošle nedelje okupili su se ispred trening centra reprezentacije Italije u Firenci zahtevajući da se meč između Italije i Izraela, koji je zakazan za utorak u Udinama, ne odigra, u okviru protesta koji je na ulice izveo milione aktivista.

"Sada bi svi trebalo da budu zadovoljni zbog (mirovnog plana) i da podrže proces. Naravno, ovo prevazilazi fudbal, ali fudbal je deo toga", rekao je Infantino novinarima na marginama skupštine Evropskih fudbalskih klubova (EFC) u Rimu.

Izrael u subotu gostuje Norveškoj, a potom putuje u Italiju, gde je, prema procenama, oko 10.000 ljudi planiralo proteste u Udinama pre početka mirovnih pregovora.

Američki predsednik Donald Tramp u sredu je saopštio da su Izrael i Hamas pristali na "prvu fazu" plana o prekidu borbi i oslobađanju dela talaca i zatvorenika.

Evropska fudbalska unija (Uefa) je razmatrala mogućnost suspenzije Izraela zbog rata, dok je gradonačelnik Udina Alberto Feliće de Toni pozvao na odlaganje utakmice. Ipak, Italija, koja pokušava da izbegne treći uzastopni neuspeh u kvalifikacijama za Mundijal, ne planira da rizikuje neigranjem.

Američki Stejt department najavio je prošle nedelje povećanje broja službenika u određenim ambasadama i konzulatima zbog očekivanog porasta zahteva za vizama navijača koji žele da prisustvuju utakmicama Svetskog prvenstva naredne godine u SAD.

Ova odluka doneta je usred zabrinutosti zbog oštrije politike Trampove administracije prema migraciji i privremenim vizama.

Kako su se Egipat, Iran i Maroko već kvalifikovali, a Saudijska Arabija je na korak od plasmana, pitanje viza moglo bi postati posebno značajno posle žreba za Svetsko prvenstvo, zakazanog za 5. decembar u Vašingtonu.

Prodaja ulaznica za turnir, čiji su domaćini i Kanada i Meksiko, već je u toku.

"Imamo odličnu saradnju sa američkom vladom. Postoji radna grupa Bele kuće kojom predsedava Tramp i o svemu se detaljno razgovara", rekao je Infantino, koji ima bliske odnose sa američkim predsednikom.

"Sa svim relevantnim državnim sekretarima ne očekujemo nikakve probleme u vezi sa vizama za timove i delegacije, a radimo i na rešenjima za navijače, uskoro očekujemo dobre vesti", dodao je on.

Uefa je ove nedelje objavila da neće osporavati planove da Barselona odigra ligašku utakmicu u Majamiju, a Milan u Australiji.

Infantino je tom prilikom istakao da Fifa treba da bude jedina organizacija koja upravlja utakmicama između kontinenata.

"Postoji struktura fudbala, nacionalni nivo, kontinentalni nivo i globalni nivo. Ta struktura je fudbal učinila sportom broj jedan u svetu. Ako je narušimo, rizikujemo mnogo", rekao je Infantino.

On je dodao da Fifa razmatra i mogućnost promene svetskog kalendara, odnosno pomeranja velikih takmičenja poput Svetskog prvenstva i Evropskog prvenstva iz letnjeg u hladniji period zbog sve češćih problema s ekstremnim vrućinama.

Visoke temperature već su predstavljale izazov na Svetskom klupskom prvenstvu u SAD ove godine, dok je Mundijal 2022. u Kataru održan u novembru i decembru. Sličan model očekuje se i za Svetsko prvenstvo 2034. u Saudijskoj Arabiji.

"Moramo analizirati kalendar, optimizovati ga i pronaći formate koji će bolje odgovarati novim potrebama fudbalskog sveta. Svet se menja, i mi moramo da se prilagođavamo", zaključio je Infantino.

Svetsko prvenstvo 2030. u Španiji, Portugalu i Maroku moglo bi se igrati u izuzetno toplim uslovima ako ostane zakazano za jun i jul, što bi moglo uticati i na domaća i evropska takmičenja poput Lige šampiona.

(Beta)