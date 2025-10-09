Slušaj vest

Dejan Anđus je u svojoj autorskoj emisiji "Otvoreno sa Anđusom" vređao članicu uprave FK PartizanMilku Forcan, nakon čega se oglasilo rukovodstvo TV Arena sport i suspenovali Anđusa do daljneg...

Crno-beli su brzo reagovali saopštenjem, a nakon toga i televizija Arena sport.

Saopštenje prenosimo u celosti:

- TV Arena sport se izvinjava potpredsednici kluba i upravi FK Partizan, kao i navijačima crno-belih zbog neprimerenog komentara novinara Dejana Anđusa u njegovoj autorskoj emisiji "Otvoreno sa Anđusom".

Rukovodstvo kolektiv TV Arene sport razume i žali zbog toga što su ovim činom povređena osećanja potpredsednice kluba, članova uprave i svih onih koji vole crno-bele. Najoštrije osuđujemo zloupotrebu javnog medijskog prostora od strane autora emisije i ograđujemo se od predmetnog komentara. U vezì sa tim, doneli smo odluku da suspendujemo autorsku emisiju u narednom periodu, a spornu epizodu izbrišemo sa svih naših televizijskih i drugih kanala - navedeno je u saopštenju koje je potpisao direktor "Arena Channels Group" Nebojša Žugić.

U međuvremenu se javila i Snežana Borjan, supruga golmana Milana Borjana, koja je javno osudila potez Dejana Anđusa:

Ona se oglasila putem svog naloga na društvenoj mreži Instagram, gde je izjavila da je Dejan Anđus pre tri godine vređao i nju i da je gostovao po raznim televizijama:

- Ovo je 2022. godina i tada je vređao žene, tj. mene. Gostovao po raznim televizijama i dizao rejting preko mog imena... Ali sa godinama sam shvatila da treba da kupim kokice i sačekam kraj filma - napisala je Sneža Borjan na društvenoj mreži Instagram uz emotikon koji se smeje.

