Povodom saopštenja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije da je uoči utakmice Srbija – Albanija uhapšeno lice koje je pokušalo da u zemlju unese majice, zastave i kape sa obeležjima terorističke organizacije OVK, kao i druge nedozvoljene predmete, Fudbalski savez Srbije izražava punu podršku nadležnim organima u sprovođenju svih bezbednosnih mera.

Ovaj slučaj još jednom potvrđuje koliki je stepen rizika koji prati ovaj meč, zbog čega će sve mere bezbednosti biti sprovedene strogo i bez ikakvog izuzetka.

Ulaznice za utakmicu su strogo personalizovane, i neće biti moguć ulazak na stadion ukoliko se ime na ulaznici ne poklapa sa ličnim dokumentom. FSS posebno upozorava da je u pojedinim opštinama juga Srbije uočeno interesovanje za kupovinu ulaznica na crno, te upozoravamo da bi svaka takva kupovina značila bacanje novca, jer na taj način neće biti omogućen ulazak na stadion.

Zbog visokog nivoa kontrole, prilikom ulaska na stadion biće oduzeti svi upaljači, metalni novac i drugi tvrdi predmeti, a kontrola će se sprovoditi na dva punkta. Zbog toga apelujemo na sve navijače koji poseduju validne ulaznice da dođu ranije, kako bi bez zastoja i u skladu s pravilima mogli da prisustvuju početku utakmice.

Bezbednost igrača, službenih lica, navijača i svih učesnika utakmice je apsolutni prioritet Fudbalskog saveza Srbije i državnih organa. FSS poručuje da neće dozvoliti da se dogodi bilo šta što bi ugrozilo odigravanje utakmice i time nanelo takmičarsku ili finansijsku štetu reprezentaciji, Savezu i državi Srbiji.

Svi organi reda i mira reagovaće profesionalno, odlučno i bez odlaganja na svaki pokušaj izazivanja incidenta ili narušavanja reda i mira.

Fudbalski savez Srbije zahvaljuje svim navijačima na razumevanju i poziva ih da podrže naš nacionalni tim sportski, dostojanstveno i u duhu fer-pleja.