Forum je održan u hotelu Zonar, a događaj je privukao veliki broj učesnika, među kojima su bili i predstavnici Superlige Srbije – generalni sekretar Darko Ramovš, direktor takmičenja Aleksandar Pivić i jedan od glavnih operativaca Nenad Popović.

Darko Ramovš je bio i govornik na jednom od panela, na kome je zajedno govorio sa Alešom Zavrlom – šefom za licenciranje klubova u UEFA.

Forum je u svom premijernom izdanju okupio čak 42 predavača iz 11 zemalja, a među istaknutim imenima bili su Nenad Bjelica, Slaviša Stojanović, Milan Holub i Simon Rožman. Tema ovogodišnjeg foruma bila je „Connecting the Region“, sa jasnim ciljem da se zajedničkim snagama pronađu rešenja za unapređenje fudbalskog sistema u regionu.

Takođe, na forumu su bili i predstavnici nekoliko klubova Superlige Srbije.

Tokom dva dana trajanja foruma održani su brojni paneli, diskusije i radionice koji su pokrili širok spektar tema – od upravljanja klubovima i rada sa mladim talentima, preko trenerskih praksi i sportske psihologije, pa sve do savremenih tehnoloških rešenja u sportu.

- Cilj nije bio samo razgovor o fudbalu, već povezivanje ljudi, ideja i znanja. Prvi utisci i reakcije pokazuju da smo na pravom putu da Adria Football Forum postane tradicionalni stručni događaj regiona – poručio je na zatvaranju izvršni direktor foruma, Dejan Gavrilović.

U okviru foruma dodeljene su i tri prestižne nagrade "Adria Football Forum Awards", koje prepoznaju izuzetna dostignuća u fudbalu regiona:

"Adria Growth Club Award" pripala je slovenačkom klubu NK Celje, koji je u poslednjim sezonama postao primer uspešnog sportskog i organizacionog razvoja. "Adria Visionary Leadership Award" otišla je u ruke trenera NK Celje Albertu Rieri, čiji moderan pristup i smela vizija menjaju klupsku filozofiju. "Adria Innovation Breakthrough Award" dodeljena je HNK Hajduk, koji kroz inovacije i angažman zajednice pokazuje kako tradicija i savremeni pristup mogu da idu ruku pod ruku.

Ove nagrade simbolizuju ključne vrednosti koje forum želi da promoviše – rast, viziju i inovaciju. Učesnici su se složili da ovakav format i ideja predstavljaju važan korak ka formiranju trajne regionalne platforme koja će doprineti razmeni znanja i profesionalizaciji fudbala na Balkanu.

Adria Football Forum Foto: Vid Ponikvar / Sportida