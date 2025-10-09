OGLASILA SE CRVENA ZVEZDA NAKON NAPADA NA MILKU FORCAN: Evo šta poručuju sa Marakane posle neprimernog vređanja Dejana Anđusa!
Funkcionerka Fudbalskog kluba PartizanMilka Forcan našla se na udaru Dejana Anđusa, koji ju je gnusno izvređao u svojoj autorskoj emisiji "Otvoreno sa Anđusom" na "TV Arena sport".
Arena sport je odmah reagovala i suspendovala emisiju Dejana Anđusa, uz izvinjenje Milki Forcan.
- TV Arena sport se izvinjava potpredsednici kluba i upravi FK Partizan, kao i navijačima crno-belih zbog neprimerenog komentara novinara Dejana Anđusa u njegovoj autorskoj emisiji "Otvoreno sa Anđusom".
Rukovodstvo kolektiv TV Arene sport razume i žali zbog toga što su ovim činom povređena osećanja potpredsednice kluba, članova uprave i svih onih koji vole crno-bele. Najoštrije osuđujemo zloupotrebu javnog medijskog prostora od strane autora emisije i ograđujemo se od predmetnog komentara. U vezì sa tim, doneli smo odluku da suspendujemo autorsku emisiju u narednom periodu, a spornu epizodu izbrišemo sa svih naših televizijskih i drugih kanala - navedeno je u saopštenju koje je potpisao direktor "Arena Channels Group" Nebojša Žugić.
U toku dana podršku Milki Forcan dala je i Crvena zvezda koja je javno osudlia ovakav gest Dejana Anđusa:
Saopštenje Zvezde prenosimo u celosti:
- Fudbalski klub Crvena zvezda najoštrije osuđuje neprimerene i uvredljive izjave iznesene na jednoj televiziji, a koje su bile usmerene prema potpredsednici Fudbalskog kluba Partizan, gospođi Milki Forcan.
- Bez obzira na rivalitet koji postoji između naša dva najveća kluba, smatramo da je poštovanje ličnosti i dostojanstva osnovni civilizacijski princip. Crvena zvezda se uvek zalagala i nastaviće da se zalaže za kulturu dijaloga, sportsko nadmetanje u fer atmosferi i međusobno uvažavanje svih aktera fudbalske zajednice - stoji u saopštenju.
