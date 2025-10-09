Slušaj vest

Fudbaleri Crne Gore poraženi su od Farskih ostrva na gostovanju rezultatom 4:0. u utakmici grupe L kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026 godine.

Crna Gora je doživela pravi debakl i zabeležila četvrti uzastopni poraz u grupi.

Strelci za Farska ostrva bili su Sorensen u 16, i 55 minutu, a dvostruki strelac bio je i Frederiksberg u 36 i 71 minutu.

U drugom meču ove grupe Češka i Hrvatska odigrale su nerešeno 0:0

Crna Gora je tako ostala na na četvrtom mestu u grupi sa svega šest bodova iz isto toliko mečeva.

Farska ostrva su na trećem mestu sa devet bodova.

Prva je Hrvatska sa 13 bodova, koliko ima i Češka na drugom mestu, ali uz utakmicu više.

Poslednji je Gibraltar bez osvojenog boda.

Za tri dana su na programu dueli Hrvatska - Gibraltar i Farska ostrva - Češka, dok će Crna Gora svoju sledeću utakmicu u kvalifikacijama odigrati 14. novembra na gostujućem terenu protiv Gibraltara.

Zanimljivo da je ovo bio debi Mirka Vučinića na klupi Crne Gore nakon smene Robert Prosinečkog.

Neće ga pamtiti po dobrom, verovatno i najteži poraz Crne Gore u istoriji.