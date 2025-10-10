Slušaj vest

Legenda svetskog fudbala i sada jedan od ključnih ljudi Milana, Zlatan Ibrahimović, lepim rečima je pričao o Strahinji Pavloviću, srpskom reprezentativcu koji je u crveno-crni tabor stigao leta 2024. iz Salcburga za 18 miliona evra.

Iako je njegova prva sezona u Seriji A bila ispunjena usponima i padovima, Pavlović je uspeo da se izbori za mesto među starterima i postane jedan od lidera Milanove odbrane.

Strahinja Pavlović Foto: Nemanja Nikolić

Njegove partije nisu prošle nezapaženo, pa se u evropskim fudbalskim krugovima šuška da ga na radaru ima i Barselona.

U intervjuu o potencijalnim "otkrovenjima" sezone, Ibrahimović nije imao dilemu, pa je posbno istakao Pavlovića.

"Pavlović može još mnogo da napreduje. Ima potencijal, fizičku moć i pravi mentalitet. Ako nastavi ovim putem, biće veoma važan za Milan", rekao je Ibrahimović za "Gazetu delo sport". 

Ne propustiteFudbalIBRA POLUGO ROŠTILJA DOK U POZADINI GRMI LEPA BRENA! Zlatan novim videom zapalio Instagram - fanovi sa Balkana oduševljeni!
Zlatan Ibrahimović
FudbalZLATAN IBRAHIMOVIĆ OBJAVIO ŠTA JE SEBI KUPIO ZA ROĐENDAN I SVI SU ZANEMELI! Poklon vredan milione evra, pogledajte kako se fudbaler počastio (FOTO)
Ibrahimović počastio sebe za rođendan
Fudbal"STANI! UBIĆEŠ GA!" Ibrahimoviću je grdosija slomila rebro, a saigrači ga spasili! Podigao Zlatana u vazduh, bacio na pod i skočio na njega
Zlatan Ibrahimović
Fudbal"ZLATANE DA LI SI TI MUSLIMAN ILI KATOLIK"? Evo kako je legendarni Ibra reagovao na jedno od najškakljivijih pitanja - njegov odgovor odzvanja internetom!
Zlatan Ibrahimović
Fudbal"PREBIĆU TE, POSTAO SI PROKLETO AROGANTAN!" Ibrahimović razgovarao sa poznatom svetskom zvezdom, pa je ponizio pred celom planetom! Zlatan je javno zapretio!
Zlatan.jpg

Zlatan Ibrahimović poseta Malmeu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić