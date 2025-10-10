Slušaj vest

Legenda svetskog fudbala i sada jedan od ključnih ljudi Milana, Zlatan Ibrahimović, lepim rečima je pričao o Strahinji Pavloviću, srpskom reprezentativcu koji je u crveno-crni tabor stigao leta 2024. iz Salcburga za 18 miliona evra.

Iako je njegova prva sezona u Seriji A bila ispunjena usponima i padovima, Pavlović je uspeo da se izbori za mesto među starterima i postane jedan od lidera Milanove odbrane.

Njegove partije nisu prošle nezapaženo, pa se u evropskim fudbalskim krugovima šuška da ga na radaru ima i Barselona.

U intervjuu o potencijalnim "otkrovenjima" sezone, Ibrahimović nije imao dilemu, pa je posbno istakao Pavlovića.

"Pavlović može još mnogo da napreduje. Ima potencijal, fizičku moć i pravi mentalitet. Ako nastavi ovim putem, biće veoma važan za Milan", rekao je Ibrahimović za "Gazetu delo sport".