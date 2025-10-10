Slušaj vest

Utakmica kvalifikacija za Svetsko prvenstvo između Češke i Hrvatske, odigrana juče u Pragu, završena je bez golova (0:0), ali ono što je obeležilo dan svakako se dogodilo van terena, odnosno na ulicama češke prestonice, gde je grupa hrvatskih navijača izazvala skandal svojim ponašanjem.

Kako piše portal "24sata", oko 300 navijača okupilo se ispred jednog paba, odakle su krenuli u organizovanom korteu ka stadionu. Iako je sve započelo uobičajenim navijačkim pesmama, atmosfera je ubrzo postala skandalozna.

Detalji sa meča Hrvatska - Francuska Foto: Li Xuejun / Xinhua News / Profimedia

Nekoliko navijača uzvikivalo je u više navrata "Za dom spremni", pozivajući i ostatak kolone da im se pridruži.

Nedugo zatim, dogodio se i drugi, još gnusniji incident, deo ultrasa je iz sveg glasa skandirao odvratne i preteće parole, među kojima i jeziv uzvik: "Oj hrvatska mati, Srbe ćemo klati."

Kurir sport / 24sata

Ne propustiteFudbalZDRAVKO MAMIĆ BRUTALNO ZAGRMEO O REPREZENTACIJI SRBIJE! Čuveni Hrvat digao glas: "Kod vas menadžeri guraju igrače... To je pogubno! Naš selektor bi odmah..."
Mamić.jpg
Fudbal"ZAŠTO POMAŽU HRVATSKOJ?" Trese se region posle skandaloznih scena na Maksimiru! Jovetić zagrmeo nakon meča na kom su Hrvati pozivali na ubijanje Srba!
Stevan Jovetić
FudbalDEJO SAVIĆEVIĆ IZAZVAO HAOS U HRVATSKOJ! Komšiluk bruji zbog njegovog povratka u Zagreb: "Ovo mu nećemo zaboraviti! Igrao je za Jugoslaviju, pa..."
Dejan Savićević
FudbalLEGENDARNI HRVAT ZAVRŠIO KARIJERU: Osvojio je gotovo sve što može da se osvoji, navijači su čekali drugačiju odluku
Ivan Rakitić
FudbalHRVATSKA U ŠOKU: Kapiten napušta reprezentaciju, želi da igra za tzv. Kosovo!
profimedia-0934930397.jpg

HRVATSKA I DALJE PEVA "ZA DOM SPREMNI" Stručnjaci na Kurir televiziji o Tompsonovom konceru: Čista manifestacija mržnje! Izvor: Kurir televizija