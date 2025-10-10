Slušaj vest

Utakmica kvalifikacija za Svetsko prvenstvo između Češke i Hrvatske, odigrana juče u Pragu, završena je bez golova (0:0), ali ono što je obeležilo dan svakako se dogodilo van terena, odnosno na ulicama češke prestonice, gde je grupa hrvatskih navijača izazvala skandal svojim ponašanjem.

Kako piše portal "24sata", oko 300 navijača okupilo se ispred jednog paba, odakle su krenuli u organizovanom korteu ka stadionu. Iako je sve započelo uobičajenim navijačkim pesmama, atmosfera je ubrzo postala skandalozna.

1/6 Vidi galeriju Detalji sa meča Hrvatska - Francuska Foto: Li Xuejun / Xinhua News / Profimedia

Nekoliko navijača uzvikivalo je u više navrata "Za dom spremni", pozivajući i ostatak kolone da im se pridruži.

Nedugo zatim, dogodio se i drugi, još gnusniji incident, deo ultrasa je iz sveg glasa skandirao odvratne i preteće parole, među kojima i jeziv uzvik: "Oj hrvatska mati, Srbe ćemo klati."

Kurir sport / 24sata