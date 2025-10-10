PIKSI SE OBRAĆA PRED UTAKMICU PROTIV ALBANIJE: Biću heroj nacije...
Konferencija za medije uoči utakmice koja je zakazana za subotu, 10. oktobar, biće održana na stadionu Dubočica u Leskovcu sa početkom od 12 časova.
Stojković će odgovarati na pitanja novinara o utakmici visokog rizika u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
Podsetimo, nakon meča protiv Albanije, Orlovi će biti gost Andori.
Tok konferencije moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu.
Kakvu utakmicu očekuje selektor?
"Tamo je atmosfera bila, što se kaže, argentinska, bilo je lepo igrati. Izdigli smo se iz te situacije, nije se videla nikakva tenzija što se nas tiče, bili smo fokusirani, kontrolisali smo igru. Dali smo im penal zbog nas, nisu zaslužili, to je bio sastavni deo igre, Đorđe nas je tu spasio. Sve drugo, bili smo na nivou... Ova utakmica nije ista jer su onu sada gosti, nemaju podršku sa tribina, a mi kao domaćini želimo da pokažemo naš kvalitet tako što ćemo da odigramo takmičarsku utakmicu. Mislim da ćemo da pobedimo, ali moramo da budemo strpljivi. Mislim da će biti visok intezitet, nemoguće je da ovakva utakmica bude dosadna i igrači su svesni toga. Nemam dilemu da će igrači dati sve što mogu u tom momentu".
O novajlijama
"Otvara nam se prostor da nekim igračima se pruži šansa. Zadovoljan sam, a Mitar je tu da posvedoči, da su momci pokazali u ovih par dana kvalitet i motivisanost što je apsolutno normalno. Drago mi je što sam ih, sa pravom, pozvao da budu deo A tima. Talentom i ponašanjem na terenu su pokazali da zaslužuju da budu to. Drago mi je što smo proveli jedno vreme zajedno, ti momci predstavljaju budućnost srpskog fudbala".
Povratak Predraga Rajkovića i razgovor sa Samardžićem
"Miran sam i mislim da ću i sutra biti. Sebi nikada nisam nabijao pritisak, uradio sam sve najbolje što sam mogao da pripremim momke koji takođe moraju da budu mirni i staloženi. Što se sastava tiče, znam ga, ali ne mogu da kažem. Dileme nema za startnih 11. Razgovor sam obavio sa Samardžićem i Kostićem, očekujem više, bolje i kvalitetnije. Što se Rajkovića tiče nije realno da počne utakmicu, mislim da je Petrović trenutno jedinica naše reprezentacije. Važno je da je Rajković tu, on je zamenik kapitena i čovek kojeg izuzetno poštujem. Njegovo požrtvovanje i kolektivni duh je od neprocenjive važnosti. Omiljena je ličnost u našem timu, dobro je za njega da mu se uputi poziv da bude deo ekipe, ali zaslužio je Đorđe Petrović da bude broj jedan".
"Ne interesuju me zvižduci"
"Koliko će to da mi pomogne... Važno je da pobedimo utakmicu, a onda ću verovatno biti heroj nacije. Ti zvižduci koji su se desili na Marakani, po mom mišljenju nisu sportski, već imaju političku konotaciju, to mene ne interesuje. Jeste me iznenadilo. Sve je bezveze ispali, ali na kraju krajeva nema veze. Razmišljamo kako sutra da pobedimo utakmicu. Navijači dolaze da navijaju za Srbiju, da pokažu ljubav prema naciji i momcima. Trudićemo se da budemo mirni.".
Dobra forma Mitrovića
"Dobro se osećam posle povrede koja je mučila, odigrao sam pet-šest utakmica, vratio sam se u formu, bilo je golova i asistencija i nadam se da ću sutra da nastavim sa tim, ukoliko dobijem priliku da igram. To je pitanje za selektora, nadam se da ću biti na terenu", rekao je Mitrović.
Selektor je dodao da će kapiten Srbije biti u timu.
"Prošlog meseca nije bio u dobroj formi što se tiče spremnosti. Utakmice koje smo odigrali u septembru, samo da vam kažem, bio je tri meseca bez utakmice. A da je sada druga priča to se videlo ovih par dana na treningu, naravno da će biti u timu, počeće, on je naš kapiten".
Kakva su očekivanja od utakmice?
"Pre svega, očekuje nas težak meč, sportski rival, Albanija, dobra ekipa, a očekivanja su da pobedimo. Ovo je jedna od najvažnijih utakmica što se tiče plasmana u našoj grupi. Znamo važnost i tako se pripremamo za utakmicu. Važno je da su igrači staloženi, mirni, fokusirani, dočekujemo utakmicu spremni da damo maksimum. Drago nam je da smo ponovo u Leskovcu, mislim da će uslovi biti odlično", rekao je selektor.