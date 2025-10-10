PIKSI PRVI PUT O ZVIŽDUCIMA NA MARAKANI: Selektor Orlova to nije očekivao od navijača Srbije: "Jeste me iznenadilo, sve je bezveze ispalo"
Fudbaleri Srbije doživeli su težak poraz Engleske u kvalifikacijama za Mundijal 2026, a na poluvremenu te utakmice navijači su skandirali selektoru Orlova - "Piksi odlazi" i uputili zvižduke na račun Dragana Stojkovića.
Danas se Piksi obratio novinarima na konferenciji za medije pred sutrašnju utakmicu protiv Albanije, a između ostalog, selektor Srbije se dotakao i pomenutih zvižduka.
- Koliko će to da mi pomogne... Važno je da pobedimo utakmicu, a onda ću verovatno biti heroj nacije. Ti zvižduci koji su se desili na Marakani, po mom mišljenju nisu sportski, već imaju političku konotaciju, to mene ne interesuje. Jeste me iznenadilo. Sve je bezveze ispalo, ali na kraju krajeva nema veze. Razmišljamo kako sutra da pobedimo utakmicu - rekao je Piksi na konferenciji za medije.
Podsetimo, nakon meča protiv Albanije, Orlovi će biti gost Andori.
Prema trenutnom stanju na tabeli Albanija se nalazi na drugom mestu sa osam bodova, jednim više od Srbije, ali i utakmicom više.