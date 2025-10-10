Slušaj vest

Fudbaleri Srbije doživeli su težak poraz Engleske u kvalifikacijama za Mundijal 2026, a na poluvremenu te utakmice navijači su skandirali selektoru Orlova - "Piksi odlazi" i uputili zvižduke na račun Dragana Stojkovića.

Danas se Piksi obratio novinarima na konferenciji za medije pred sutrašnju utakmicu protiv Albanije, a između ostalog, selektor Srbije se dotakao i pomenutih zvižduka.

- Koliko će to da mi pomogne... Važno je da pobedimo utakmicu, a onda ću verovatno biti heroj nacije. Ti zvižduci koji su se desili na Marakani, po mom mišljenju nisu sportski, već imaju političku konotaciju, to mene ne interesuje. Jeste me iznenadilo. Sve je bezveze ispalo, ali na kraju krajeva nema veze. Razmišljamo kako sutra da pobedimo utakmicu - rekao je Piksi na konferenciji za medije.

Dragan Stojković Piksi na meču Srbija - Engleska Foto: Starsport

Podsetimo, nakon meča protiv Albanije, Orlovi će biti gost Andori.

Prema trenutnom stanju na tabeli Albanija se nalazi na drugom mestu sa osam bodova, jednim više od Srbije, ali i utakmicom više.

Ne propustiteFudbalPIKSI SE OBRAĆA PRED UTAKMICU PROTIV ALBANIJE: Cela Srbija čeka da čuje reči selektora
Dragan Stojkovic Piksi na konferenciji
FudbalORLOVI NA OKUPU: Srbija odradila prvi trening za duele protiv Albanije i Andore
FSS TRENING_06.JPG
FudbalPIKSI BRUTALNO UDARIO NA RADETA BOGDANOVIĆA? Svi se pitaju da li su ove reči upućene njemu "Neki analitičari će možda navijati za Albaniju..."
rade bogdanović dragan stojković piksi.jpg
FudbalVANJA OPET REKAO "NE" SRBIJI, I TO SINOĆ! Gore nije moglo, Piksi saopštio loše vesti pred važne utakmice Orlova - evo zašto golman sada nije tu!
serbiasweden-154.jpg

Piksi na pitanje Kurira objasnio zašto je postavio ovakvu taktiku protiv Engleske Izvor: Kurir