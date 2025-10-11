Slušaj vest

Omladinska škola Vojvodine – temelj moćne “Stare dame” u godinama koje dolaze. S obzirom na to s koliko znanja, pažnje i ljubavi se pristupa radu s najmlađima, Vošina budućnost je svetla. Sistem je jasno postavljen. Direktor Grujić pažljivo vodi računa o svakom segmentu, a poseban akcenat stavljen je na struku. Perspektivna ekipa trenera vodi mlađe selekcije novosadskog velikana i svi oni rade na zajedničkom zadatku.

Rezultati se posmatraju kroz razvoj i napredak igrača, pa se često i ne obraća previše pažnje na tabelu. Ipak, kada vidimo podatak da jedna generacija ima sedam pobeda iz isto toliko mečeva, uz gol-razliku 64:2, nemoguće je da se na tome ne zadržimo.

Reč je o pionirskoj selekciji koja dominira u okviru Omladinske lige Vojvodine. Radom sa 22 igrača i četiri golmana pažljivo rukovodi Đorđe Dimitrić.

– Imam to zadovoljstvo da od letos treniram jednu grupu izuzetno talentovanih dečaka. Oni se nalaze na počecima svoje fudbalske priče i uživanje je biti deo njihovog razvoja, kako životnog, tako i fudbalskog. Sami rezultati naravno nisu u prvom planu, ali svakako je važno da stiču pobedničke navike i mentalitet da uvek žele da trijumfuju. To je kasnije deo nečega što nosi ovaj veliki klub – počinje priču Dimitrić.

Plan i strategija kluba su jasni.

– Naš prevashodni zadatak je da dobijemo što više naše dece u prvom timu. Sve je podređeno tome. Idemo stepenicu po stepenicu, pažljivo radimo s njima, pratimo njihov razvoj i tu smo da im budemo najveća moguća podrška. Tri dečaka su prebačena u generaciju 2010, što su uvek pozitivni signali… Ljudi iz Omladinske škole vode računa o svakom detalju, sve se radi u dogovoru i planski.

Deca u školi Vojvodine se vaspitavaju, uče fudbalu, ali im se i usađuje ljubav prema klubu.

– To nam je jako važno. Voleti Vojvodinu, osećati ovaj klub kao svoju kuću. Sve to već sada vidimo kod dečaka i srećni smo zbog toga. Imamo decu iz cele Srbije i svi su oni već sada snažno vezani za Vošin dres.

Turniri i nastavak prvenstva su naredni izazovi.

– Čekaju nas međunarodni turniri u Novom Sadu i Futogu, utakmice u Kvalitetnoj ligi Vojvodine. Tu ćemo igrati protiv TSC-a i Spartaka, što će nam dati još bolju sliku o timu. Na kraju, pobednike četiri regiona očekuje završni turnir na nivou Srbije – pojašnjava Dimitrić.