Kada je Ostoja Mijailović, predsednik KK Partizan izjavio da bi sa fudbalskim klubom imao prihode od 300 miliona evra, to je izazvalo nevericu u rukovodstvu crno-belih.

Posle nekoliko nedelja, Mijailoviću je odlučio javno da odgovoriPredrag Mijatović, potpredsednik FK Partizan.

Činjenica je da je Ostoja Mijailović bio oponent Miloradu Vučeliću i Milošu Vazuri, nekadašnjim čelnicima fudbalskog kluba, ali niko nije očekivao da će kritikovati rad Predraga Mijatovića i Rasima Ljajića.

Da podsetimo na izjavu Ostoje Mijailovića.

- Gledam da prevedem na to, ako se bavimo fudbalom i imamo ovakvu organizaciju, imali bismo 300.000.000 evra prihode. Negde je osam puta razlika, negde i 10 puta, iz UEFA su mi rekli, između košarke i fudbala kad su u pitanju prihodi. Mi smo u protekle dve godine prihodovali oko 3.000.000 evra od obeštećenja igrača. To u fudbalu, da smo radili isti posao, uzeli bismo 30-40 miliona evra. S druge strane, ako se prihvatite nekog posla i niste spremni da nađete biznis model u njemu, nije trebalo da se prihvatite toga. Mi smo u okviru mogućnosti onoga što nudi košarka u Evropi i kako je pozicionirana, napravili maksimum. Podigli smo na maksimum – rekao je nedavno Mijailović.

Predrag Mijatović nije mnogo okolišao u svojoj izjavi, bio je krajnje direktan.

- Poznajem Ostoju Mijailovića dugi niz godina. Imamo dobar odnos, mogu da kažem i da smo prijatelji, nema nikakve dileme. On jeste napravio u košarkaškoj sekciji neke važne stvari i svaka mu čast na tome. Video sam i pročitao izjavu koju je dao, pomalo sam se začudio. Ako je Ostoja Mijailović kadar, kako on kaže, da osmisli biznis model, pošto je on privrednik, biznismen, koji će fudbalskom klubu Partizan pomoći da prihoduje 300 miliona evra, evo ja sad javno kažem, svi mi iz fudbalskog kluba se povlačimo. Predlažem njega za doživotnog predsednika FK Partizan i ne samo to, nego ako to uradi, da i fudbalski stadion JNA promeni ime u Ostoja Mijailović. Međutim, i vi i ja, a i on, znamo da je to nemoguća misija. Ako treba da mu pružimo šansu, pružićemo. Nema problema - izjavio je Predrag Mijatović za Maksbetsport.