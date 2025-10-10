Fudbaleri Švajcarske pobedili su u Solni selekciju Švedske sa 2:0, u utakmici trećeg kola Grupe B kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.
KVALIFIKACIJE ZA MUNDIJAL 2026: Švajcarska na gostovanju pobedila Švedsku, remi tzv. Kosova i Slovenije
Švajcarska je povela golom Granita Džake u 65. minutu sa penala, dok je konačan rezultat postavio Žoan Manzambi u četvrtom minutu sudijske nadoknade.
U okviru iste grupe tzv.Kosovo i Slovenija su u Prištini odigrali nerešeno 0:0.
Za reprezentaciju Slovenije ceo meč je odigrao igrač Crvene zvezde Timi Maks Elšnik.
Švajcarska vodi u Grupi B sa maksimalnih devet bodova, Kosovo je drugo sa četiri boda, Slovenija na trećoj poziciji ima dva boda, dok je Švedska poslednja sa jednim bodom.
U narednom kolu, u ponedeljak, Slovenija dočekuje Švajcarsku, a Švedska na svom terenu igra protiv Kosova.
(Beta)
