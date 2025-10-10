Slušaj vest

Švajcarska je povela golom Granita Džake u 65. minutu sa penala, dok je konačan rezultat postavio Žoan Manzambi u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

U okviru iste grupe tzv.Kosovo i Slovenija su u Prištini odigrali nerešeno 0:0.

Za reprezentaciju Slovenije ceo meč je odigrao igrač Crvene zvezde Timi Maks Elšnik.

Švajcarska vodi u Grupi B sa maksimalnih devet bodova, Kosovo je drugo sa četiri boda, Slovenija na trećoj poziciji ima dva boda, dok je Švedska poslednja sa jednim bodom.

U narednom kolu, u ponedeljak, Slovenija dočekuje Švajcarsku, a Švedska na svom terenu igra protiv Kosova.

(Beta)

Ne propustiteFudbalSENZACIJA U KVALIFIKACIJAMA ZA MUNDIJAL: Severna Makedonija ostala neporažena protiv favorizovanog rivala u gostima!
profimedia-1044613878.jpg
FudbalTALENTOVANI SRBIN PREŽIVLJAVA NAJTEŽE TRENUTKE U KARIJERI: Lekar dao zabrinjavajuću izjavu, njegova povreda je toliko komplikovana!
Majstor9.jpg.jpg
FudbalPOKER DOMAĆINA U DERBIJU ZAČELJA: Kazahstan pobedio Lihtenštajn u kvalifikacijama za SP
profimedia0765299390.jpg
FudbalVELIKI SKANDAL! Vlahović će biti šokiran! Juventus na albanskom najavio meč kvalifikacija za Mundijal!
Reakcija Dušana Vlahovića na utakmici protiv Borusije

Ludilo u svlačionici Zvezde nakon herojske pobede u Istanbulu Izvor: Kurir